El juez en lo penal de 35º turno, Diego González, condenó a ocho años de cárcel a la policía que mató a un adolescente de 14 años y lesionó de bala a otro adolescente, de 17 años, en noviembre del año pasado, en el barrio Colón. La funcionaria policial Kate Viera aceptó haber cometido un delito de homicidio en concurso formal con un delito de lesiones graves, a título de dolo eventual, en un acuerdo abreviado que alcanzó con la fiscal de Homicidios Sabrina Flores.

El equipo de la fiscal relató que en la madrugada del 12 de noviembre de 2024, Anthony Moreno y Juan Lemos circulaban en una moto por Camino Colman. En un auto policial, por el mismo camino, iban Eduardo Acuña, quien manejaba, Viera, como acompañante, y Elías Echenique, en el asiento de atrás. La moto giró por la calle Fernando Menck y el móvil policial los empezó a seguir sin efectuar voz de alto ni prender sirenas. En determinado momento, Viera sacó su brazo del móvil y efectuó un disparo con su arma de reglamento.

Los adolescentes, que habían ido a comprar comida a un almacén, estaban filmando un vivo para Instagram mientras hacían wheelie con la moto y quedó registrada buena parte del seguimiento. En el video se oye como Moreno le dice al joven de 17 años, que manejaba la moto, que el patrullero no los estaba siguiendo a ellos. Luego de caer al piso tras el disparo, la policía se acercó a Moreno y le dijo: “¿Qué pasó? ¿No me digas que te asustaste?”. Al ver que no respondía, los funcionarios policiales lo suben al patrullero y en ese momento, Acuña le dice a los otros dos policías: “Acá nadie disparó”.

La bala que mató a Moreno atravesó a Lemos, que siguió circulando en la moto hasta que llegó a la casa de su tía ubicada en Pueblo López. Ahí se desplomó en el piso y luego es trasladado a Saint Bois, donde fue internado y, posteriormente, se pudo recuperar.

En las primeras declaraciones los policías dijeron que no sabían que había pasado. En la imputación se relató que, al día siguiente del hecho, Echenique, que viajaba en el patrullero atrás, declaró haber escuchado el disparo y haber visto el brazo de Viera afuera de la ventana. “A mí me costaron mucho las cosas que conseguí en la vida, tuve una infancia muy dificil y no voy a volver a eso, no voy a mentir”, habría dicho Echenique, según dijo el fiscal Carlos Negro, que por ese entonces llevaba la investigación del caso, en la audiencia de imputación.

Durante la audiencia de formalización del proceso contra Viera y Acuña, en noviembre del año pasado, la defensa de la policía, Ana Laura Stratagno, planteó que los funcionarios policiales resolvieron seguirlos porque iban a alta velocidad y que en un momento uno de ellos se giró y vieron algo que “brillaba” y pensaron que era un arma. La policía, según relató la defensa, tiró hacia el piso. Los abogados de Acuña, Yenifer Izquierdo y Juan Pablo Pisciottano, señalaron que el policía confió en la versión de su compañera, “que en todo momento dijo que ella no había tirado”. Acuña fue imputado en esa audiencia por un delito de encubrimiento.

En la audiencia de este jueves el equipo fiscal explicó los motivos por los que se resolvió cambiar la imputación inicial, que era homicidio muy especial agravado en título de dolo eventual, y se apuntó que tras analizar las evidencias se entendió que se trató de sólo un disparo, con el que se lesionó a dos personas, una de ellas de manera mortal. El dolo eventual se mantuvo porque la defensa de la policía argumentó que no hubo una intención de dispararles.