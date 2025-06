Tras reunirse con autoridades del Ministerio del Interior y los intendentes de Montevideo, Maldonado y Canelones, el presidente de la Unasev, Marcelo Metediera, anunció un incremento de controles de las motos, luego de un período de flexibilización de los requisitos para que las personas puedan regularizar su situación administrativa.

En conferencia de prensa, junto con la intendenta de Canelones, Gabriela Garrido, su par de Maldonado, Enrique Antía, el intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, y el subdirector de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo, Metediera explicó que se acordó enviar un conjunto de medidas para que sean evaluadas por el próximo Congreso de Intendentes, que se realizará a fines de junio.

Las medidas propuestas consisten en el incremento de los controles sobre picadas, escapes libres o modificados, falta de matrícula o permiso de conducir, y la apertura de un período de regularización sin costo administrativo, aceptando que se pueda realizar con un certificado de posesión de la moto. Según explicó Metediera, “hay un montón de situaciones en las que la persona tiene el vehículo y no es el propietario”.

Otra de las medidas anunciadas es la obligatoriedad del empadronamiento en línea por parte de los comercios que venden motos, tal como se realiza con los autos, y la exigencia de que el empadronamiento esté asociado a un permiso de conducir. “Si no hay libreta, no se va a poder empadronar”, afirmó Metediera.

La idea es que, una vez aprobadas las medidas por el Congreso de Intendentes, se dé un plazo de 120 días para regularizar la situación y luego se concrete un incremento “exponencial” de los operativos de control de las motos que circulan. Metediera dijo que el objetivo es que “la gente tenga el tiempo prudencial” para regularizar su situación administrativa con el vehículo. “No queremos salir a hacer un plan de impacto operativo sin previo aviso”, afirmó.

Metediera señaló que “si no se toman todas las medidas en conjunto, no será posible encaminar la actual situación”, y recalcó que el objetivo es “operativizar de mejor manera y con mayor fuerza los operativos en la vía pública”. En ese sentido, señaló que luego de esa regularización los controles a motos tendrán mayor impacto sobre la seguridad pública. Además, recordó que el 45% de las rapiñas se concretan en moto, y señaló que “hay una conjunción de la seguridad vial y la seguridad pública”.

Por su parte, Clavijo habló sobre la implementación de los operativos: “Luego de este tiempo que se dé para que las personas que tienen un fin lícito en el uso de la moto se regularicen, vamos a reforzar en gran número la Policía Caminera y las unidades de tránsito del todo el país para que se sumen a incrementar de manera exponencial los controles de fiscalización”.

Clavijo agregó que el período permitirá diferenciar los que están regularizados de los que no. “Esto está enfocado en que el delito no se traslade fácilmente en moto, que el delito no se cometa en moto”, agregó.

Consultado sobre la eventual prohibición de circular de a dos en moto, Clavijo respondió que “en ningún momento” estuvo planteada esa posibilidad. “Eso no está y no va a estar, porque lo que buscamos es que no se afecte a las personas que usan con un fin lícito la moto”, afirmó Clavijo.

Además, sostuvo que existe “una realidad criminal que está vinculada a la siniestralidad”, destacó el compromiso del Ministerio del Interior con el tema y anunció que luego del período para regularizar “los controles van a ser mayores y sin tolerancia ante las irregularidades; queremos reprimir el mal uso de las motos con relación al delito”.