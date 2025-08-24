La información la confirmó este domingo 24 la Policía Nacional de Montenegro y la tomaron varios medios de ese país, ubicado al sureste de Europa. El narcotraficante Ardijan Ajdarpašić, de 27 años, había sido extraditado desde Uruguay, donde cumplía una pena con prisión por un delito de organización de actividades vinculadas al narcotráfico, en calidad de cómplice.

Una delegación de la Policía de Montenegro llegó a Montevideo a finales de la semana pasada y coordinó acciones con la Policía Nacional, según pudo saber la diaria. La extradición de Ajdarpašić, que estaba requerido por la Justicia de su país por otros presuntos delitos, estaba sujeta a que se agotara su pena con prisión en Uruguay.

Ajdarpašić y otro ciudadano de Montenegro habían sido detenidos en marzo de 2023 durante la Operación Virtus, en la que se incautaron unos 500 kilos de cocaína en la zona de Pajas Blancas. En ese caso, la entonces fiscal de Estupefacientes, Mónica Ferrero, logró imputar también a otras ocho personas: seis uruguayos, un boliviano y un argentino.

Durante el procedimiento, llevado a cabo por la Brigada Antidrogas y la Prefectura Naval, incautaron vehículos, embarcaciones, celulares, dinero y armamento. El valor del cargamento en el mercado europeo, se estimó en aquel momento, eran unos 16 millones de dólares.

Una sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º turno que se publicó en abril de 2023 reveló detalles de la operación que pretendían llevar adelante los montenegrinos y sus socios locales. La droga, de origen boliviano, se trasladaba a Argentina en avionetas y luego entraba por vía fluvial a Uruguay, donde se acopiaba. Finalmente, buscaban contaminar buques en altamar para trasladarla hacia puertos europeos.

Según se detalla en la sentencia firmada por los ministros Beatriz Larrieu, Ricardo Míguez y Daniel Tapie, una de las personas imputadas era la encargada de instruir a los demás integrantes del grupo en el manejo de las embarcaciones que se usaban para transportar la droga. La carga de cocaína llegó desde Argentina a nuestro país por los puertos deportivos de Bocas del Cufré y Bocas del Rosario; luego la trasladaron en vehículos particulares por ruta 1, hasta la zona de Pajas Blancas. Los policías allanaron la chacra y encontraron casi 500 ladrillos de droga. Llevaban estampadas las imágenes de Pluto y Mickey Mouse.