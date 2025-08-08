Este viernes, la Policía detuvo a un hincha de Nacional por su presunta participación en el lanzamiento de una bengala náutica desde la tribuna Colombes a la tribuna América, en el clásico ante Peñarol en el estadio Centenario, el 6 de julio, según confirmaron a la diaria fuentes de Fiscalía. Este episodio terminó con un policía herido de gravedad, a quien se le tuvo que extirpar un testículo por el impacto.

Según supo la diaria, el caso está bajo investigación y la Fiscalía tiene un plazo de 48 horas para determinar si solicita o no la formalización del hombre.

Telemundo informó que el hombre tiene antecedentes por disturbios en eventos deportivos, y además, negó haber lanzado la bengala. El mismo medio consignó que semanas atrás fueron detenidos otros hinchas de Nacional, pero que ninguno de ellos aportó información como para avanzar en la investigación y fueron puestos en libertad.

Lo sucedido en el clásico generó que la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol resolviera la quita de tres puntos y cuatro partidos sin público en el Gran Parque Central para el cuadro tricolor, y dos partidos sin gente en el Campeón del Siglo más una multa de aproximadamente 5.000 dólares para el carbonero.

Los cuadros apelaron las sanciones, pero el miércoles el Tribunal de Apelaciones desestimó ambos recursos presentados por los cuadros, y se confirmó que el clásico de este sábado se jugará a puertas cerradas en el Campeón del Siglo.

Otro hecho que se dio tras el incidente fue que el Ministerio del Interior declarará como reservada por 15 años la información sobre el operativo de seguridad, tras una pedido de acceso a la información hecho por Telemundo. Una vez conocida esta resolución, el senador del Partido Nacional Luis Alberto Heber hizo un pedido de informes a la cartera para conocer los motivos por los que se tomó esta decisión.