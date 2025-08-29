El Ministerio del Interior (MI) informó la existencia de un foco de varicela en la Unidad 7 del Instituto Nacional de Rehabilitación, en Canelones.

La cartera indicó que, por criterios epidemiológicos, se aisló a la población del sector A del módulo 2 y que durante los próximos 15 días “no habrá ingresos ni traslados, con el fin de evitar la dispersión de posibles focos”. Asimismo, se realizará el seguimiento de las personas que han sido trasladadas en los últimos 21 días.

Además, por recomendación del Ministerio de Salud Pública (MSP), no se permitirá el ingreso a la unidad de mujeres gestantes, niños menores de un año, adultos mayores de 60 años y personas inmunodeprimidas.

Este viernes, la Intendencia de Canelones, en coordinación con el MSP, llevará a cabo una jornada de vacunación. En total, se aplicarán 200 dosis destinadas a 185 personas privadas de libertad y a funcionarios que aún no hayan sido vacunados. Quedan excluidas las personas mayores de 50 años, ya sea por haber recibido la vacuna previamente o por haber cursado la enfermedad.

Sobre la prevalencia de casos de varicela, la directora general de Salud, Fernanda Nozar, informó a Subrayado que estos aumentaron un 62% con respecto al año pasado. Nozar explicó que la varicela es una “enfermedad endémica”, lo que quiere decir que “hay una circulación mantenida en un bajo nivel porque tenemos un plan de vacunación, y en determinadas circunstancias puede haber brotes, varias infecciones en un tiempo determinado, en un lugar determinado”. Los rangos de edad con mayor contagio son los adultos jóvenes y los niños menores de cinco años, informó.

Indicó que la cartera analiza “qué está sucediendo con las personas que se infectan, qué características tienen, sobre todo en cuanto a la cobertura vacunal, para ver si lo que estamos haciendo como medida preventiva es efectivo o no”.