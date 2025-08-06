El martes 29 de julio, en la madrugada, una mujer trans de 29 años fue asesinada por un disparo en la cabeza en una finca en el barrio Jardines del Hipódromo. El juez en lo penal de 43° turno, Matías Porciúncula, condenó a un hombre por el delito de homicidio, con una pena de siete años.

En la audiencia, que se realizó el 1° de agosto, la fiscal de Homicidios de 2° turno, Mirta Morales, solicitó la formalización del proceso contra el hombre, que era vecino de la finca, y que en la madrugada realizó múltiples disparos para vengarse por una serie de hurtos que hubo en el barrio y que presumía que habían sido perpetrados por quienes residían en esa finca, una construcción que se utilizaba como refugio nocturno.

Fuentes vinculadas al caso explicaron a la diaria que el delito se tipificó como homicidio y no contó con agravantes, es decir, la fiscalía no encontró ningún elemento que determinara que se trató de un transfemicidio, porque el hombre no conocía a la víctima y su accionar estuvo dirigido a cualquier persona que estuviese en ese lugar.

Unión Trans: “Nos arrebataron su vida y su identidad”

La Unión Trans del Uruguay cuestionó en sus redes la cobertura mediática del hecho, dado que algunos medios informaron que se había asesinado a un hombre. “El 29 de junio asesinaron a una compañera y los medios volvieron a matarla. Nos arrebataron su vida y su identidad”, manifestó el colectivo en su cuenta de Instagram.

La víctima se llamaba Yohana y era una “poeta” y “luchadora”, destacaron en otro posteo, en el que contaron que había “participado en talleres de Susy Shock en la Unidad 4 de Santiago Vázquez”, una iniciativa de escritura impulsada por la artista trans argentina en el ex Comcar. “Merece ser recordada por su nombre y su historia”, indicó el colectivo.

Asimismo, recordaron que este año se cumplieron seis años del prerreferéndum que intentó derogar la Ley Integral Trans, impulsado por el excandidato nacionalista Carlos Iafigliola. “No pudieron y no podrán porque luchamos, porque seguiremos luchando”, manifestaron.

La Secretaría Nacional de Derechos Humanos, que lidera Collette Spinetti, también activista transfeminista, publicó un comunicado en el que se apuntó que se trata de un “crimen que enluta a toda la sociedad” y que es necesario “redoblar el compromiso con los derechos humanos, la igualdad y la dignidad”.

En la misma línea que la Unión Trans, la Secretaría Nacional de Derechos Humanos cuestionó las “fallas” en la comunicación respecto de la identidad de género de la víctima. “Reafirmamos el valor del derecho a la vida. Hoy, como tantas veces, la comunicación vuelve a fallar negando e invisibilizando la identidad de género de la persona incluso después de la muerte”.

“Desde esta secretaría abogamos por el respeto a la vida y a las identidades de cada persona. Nombrar correctamente no es un acto simbólico, es un acto de justicia, memoria y dignidad. Negar las identidades es otra forma de violencia. Es invisibilizar, es perpetuar el odio y la exclusión que, en demasiadas ocasiones, terminan en asesinatos; es vulnerar los derechos humanos”, se señala.