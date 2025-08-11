La Policía detuvo a tres de los seis hinchas de Nacional que arribaron el sábado pasado en dos motos a una vivienda en Toledo, con el objetivo de robar banderas de Peñarol. Un policía, que estaba en la casa de civil, disparó y mató a dos de ellos.

La Jefatura de Canelones informó en un comunicado que en la casa había seis hinchas de Peñarol, entre quienes se “encontraba un funcionario policial amigo del dueño de casa”, quien, al observar que uno de los hinchas de Nacional tenía un arma, ingresó a la vivienda y salió con “su arma de reglamento efectuando disparos”.

En los videos de las cámaras de videovigilancia de la zona, que fueron dados a conocer por varios medios, se puede ver cómo los hinchas de Nacional arribaron en dos motos, uno de ellos apuntó con un arma y los hinchas de Peñarol ingresaron rápidamente a la vivienda. Luego, el policía salió con el arma y disparó más de diez veces.

El Departamento de Homicidios de la Jefatura de Policía de Canelones identificó a las cuatro personas que salieron corriendo luego de los disparos y, a partir de órdenes de allanamiento, detuvo a dos personas mayores de edad en Montevideo y a un adolescente en Ciudad del Plata, que está bajo custodia del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. El otro hincha de Nacional se encuentra requerido.

Uno de los detenidos aceptó un proceso abreviado por el que fue condenado por el delito de rapiña especialmente agravado, en grado de tentativa, y se dispuso una pena de 22 meses de prisión.

El fiscal de Flagrancia de Toledo, Luis Alves, continúa investigando el caso y tiene un plazo de 48 horas para tomarles declaración a los detenidos. El funcionario policial que mató a los dos hombres está en libertad, pero a “disposición de la investigación y el resultado de las pericias solicitadas”, informó la Fiscalía.