La jueza en lo penal de 36° Turno, Macela Vargas, realizó este miércoles una audiencia para tomar la declaración anticipada del policía Federico Rodríguez, en el marco de la causa que investiga al exsenador Gustavo Penadés por múltiples delitos sexuales.

Rodríguez fue señalado por participar en la investigación parapolicial promovida por el exdirector del Comcar, Carlos Taroco, por la que se buscaba reunir elementos que permitieran la identificación de las víctimas que habían denunciado a Penadés. Según informó El País y confirmó la diaria, la audiencia continuará el próximo lunes porque la fiscal del caso Isabel Ithurralde quiso incorporar los chats que Rodríguez mantuvo con Taroco a la causa judicial.

La defensa de Penadés, a cargo de Homero Guerrero y Laura Robatto, se opuso al pedido de la fiscalía. Según supo la diaria, la jueza definió que en la audiencia del lunes se defina la incorporación de los mensajes a la causa, dado que se trataba de una gran cantidad de intercambios por WhatsApp.

Durante la investigación a cargo de la fiscal Alicia Ghione, se había detallado durante formalización de lo que se conoció como “la trama” parapolicial que Rodríguez y Tarocco compartían “fotos de las víctimas, antecedentes de las víctimas, partidas de nacimiento de las víctimas, testimonios de las partidas, información policial, las que vemos luego del análisis del celular de Penadés”. El objetivo, dijo en su momento Ghione, era que “ubicar a las víctimas”.

En entrevista con el semanario Búsqueda este jueves, Penadés habló de la “trama” parapolicial y dijo que lo habían engañado. “Primero, con el diario del lunes le regalé a la fiscalía el 90% de todo lo que me acusaba. O sea, el 80% de lo que habló Ghione cuando estuvo en la fiscalía fue de la trama. Inventó cosas, mintió. Que la seguían a ella, que los seguían a ellos. Todas mentiras. ¿Cómo no toma medidas? ¿Cómo no da cuenta al fiscal general y el fiscal general llama al ministro del Interior y establece inmediatamente una investigación a ver si eso es cierto? Nada de eso se hizo. Tirar bolazos es facilísimo. Y en el juicio se van a ir enterando ustedes”.