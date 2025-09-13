La jueza en lo penal de 36° turno, Marcela Vargas, definió mantener la prisión preventiva del profesor de Historia Sebastián Mauvezin, quien es señalado como responsable de haber contactado a las víctimas en la causa que investiga al exsenador nacionalista Gustavo Penadés por múltiples delitos de explotación sexual de menores.

La defensa de Mauvezin, a cargo de la abogada Rossana Gavazzo, había solicitado una audiencia para pedir la excarcelación, según informó Fiscalía. Sin embargo, la jueza argumentó en la audiencia que no se logró probar que exista un cambio en los riesgos procesales, en particular la posibilidad de entorpecer la investigación.

La defensa apeló la resolución y el Tribunal de Apelaciones, que en varias ocasiones ha mantenido la decisión de que Mauvezin siga en prisión preventiva, deberá tomar una resolución. De todas formas, el 10 de octubre vence el plazo para que la fiscal Isabel Ithurralde, quien asumió el caso luego de la licencia de Alicia Ghione, realice su acusación y comience, por lo tanto, la etapa preparatoria del juicio.

A la salida de la audiencia, Gavazzo dijo a la prensa que el planteo surgió con base en la última audiencia que se llevó a cabo a fines de agosto, en la que la jueza autorizó a que las defensas tengan acceso a las conversaciones de Romina Papasso y las víctimas durante 2023, preservando su identidad. Para la abogada, esa decisión “claramente cambia la situación de Mauvezin y la de Penadés”, y por eso solicitó la excarcelación y no un cambio de medidas cautelares.

Asimismo, la defensora de Mauvezin confirmó que la fiscal que asumió la causa llamó a las defensas de los imputados y les planteó la posibilidad de concretar un acuerdo abreviado. “No estamos dispuestos a llegar a un acuerdo porque tenemos pruebas que demuestran la inocencia de los imputados, entonces vamos a ir a juicio”, sentenció, según declaraciones recogidas por Subrayado.