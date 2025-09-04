El Ministerio de Educación y Cultura hizo lugar al pedido de anulación del fiscal de Lavado de Activos de primer turno, Enrique Rodríguez, y la causa de República Ganadera volverá a ser investigada por el fiscal de Delitos Económicos y Complejos de primer turno, Alejandro Machado.

En noviembre del año pasado se presentaron ante la Fiscalía diversas denuncias por estafa y apropiación indebida contra los socios de la empresa por unos 80 millones de dólares. El caso fue asignado a Machado, que pidió apartarse del caso luego de haber sido cuestionado por abogados denunciantes por falta de avances.

Ahora quedó en manos de Rodríguez, que era el fiscal subrogante. Sin embargo, a fines de enero el fiscal especializado en Lavado de Activos presentó un recurso para no asumir la investigación.

En un comunicado, la Fiscalía General de la Nación informó que “en los últimos días el Ministerio de Educación y Cultura –organismo que ejerce la tutela administrativa de la Fiscalía General de la Nación– hizo lugar al recurso de anulación presentado” y, por lo tanto, el caso volvió a Machado.

El pasado lunes, El Observador informó que Rodríguez pensaba dedicarse durante setiembre a la causa de República Ganadera y que hasta el momento había tomado declaración a 15 personas, además de recibir diversos informes de organismos que apoyan la investigación.