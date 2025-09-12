La jueza de Ciudad de la Costa de tercer turno, Lorena García, formalizó el proceso contra tres militares, en el caso que investiga un delito de abuso sexual contra una joven de 19 años en Paso Carrasco.

Los militares, de 19, 23 y 27 años, fueron detenidos el miércoles tras la denuncia de un vecino de Paso Carrasco que escuchó a la víctima pedir auxilio en un descampado de la zona, cercana al galpón del Polideportivo Paso Carrasco, en Avenida a la Playa y Wilson Ferreira Aldunate.

Los militares fueron imputados por un delito de abuso sexual especialmente agravado y se dispuso como medida cautelar la prisión preventiva por 180 días, como forma de proteger el proceso y la integriad de la víctima y los testigos. La defensa de los militares no apeló ni la formalización ni la prisión preventiva, pero reclamó que fuera menos extensa, al entender que la Fiscalía está en condiciones de avanzar en el proceso.

En la carpeta de investigación surge el testimonio de varios testigos que pasaron por el lugar en el momento de los hechos. Según señalaron desde la Fiscalía, un aspecto clave será la pericia de las comunicaciones de los imputados, que prestaban servicio en el Batallón de Ingenieros de Combate 6. Según supo la diaria, la investigación requiere otras pericias, como exámenes de ADN y la declaración de los testigos, sin descartar que puedan surgir otros involucrados.

Además de la investigación penal, el Ministerio de Defensa Nacional inició una investigación interna para determinar la responsabilidad administrativa de los militares.