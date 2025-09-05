La Policía encontró este viernes los cuerpos de Andrés Morosini Rechoppa, y sus dos hijos, Francisco de seis y Alfonsina dos años, en el arroyo Don Esteban, cercano al río Negro. Los cuerpos fueron hallados dentro del auto BID rojo en el que Morosini se había fugado con los dos menores el miércoles.

El Ministerio del Interior informó en un comunicado que el hallazgo se produjo en el arroyo Don Esteban, que cruza la ruta 20, a la altura del kilómetro 58.

El Comando de la Dirección de la Policía Nacional, encabezado por el subdirector nacional de la Policía, Alfredo Clavijo, y el subdirector ejecutivo de la Policía Nacional. Robert Taroco, viajó al departamento de Río Negro para estar al frente del equipo operativo de búsqueda de los dos menores, quienes habían sido retenidos a la fuerza por su padre en Soriano. En la búsqueda participó un helicóptero que sobrevoló la zona y una dotación de perros k9 de la Guardia Republicana.

El miércoles, Morosini, de 28 años, ingresó sin autorización a la vivienda de su expareja, a pesar de que tenía medidas cautelares vigentes, y se llevó a los dos menores. Su vehículo fue captado por las cámaras de los peajes desde Soriano hacia el departamento de Río Negro. El jueves, la Justicia había autorizado la difusión de las imágenes de los niños.