La Policía Científica no pudo acceder a la información contenida en los discos duros que fueron encontrados bajo tierra en el fondo de una casa que perteneció a Juan Carlos Esponda Martínez, un exfuncionario del Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), según informaron a la diaria fuentes judiciales.

Ante la imposibilidad técnica de acceder al contenido de los discos, la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, a cargo de Ricardo Perciballe, pidió a la Justicia que habilite la realización de una pericia externa, a cargo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, para intentar obtener acceso al contenido, algo que deberá decidir la jueza en lo penal de 27° turno, Verónica Pena.

El hallazgo se produjo el 17 de julio, cuando el actual dueño de la casa en la que vivió Esponda Martínez realizaba tareas de construcción y encontró enterrados los cuatro discos, que tenían cierto estado de deterioro. El material fue entregado a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de Presidencia, que los remitió a la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad.

Esponda Martínez fue funcionario del OCOA durante 1981 y actuó en ese organismo como ayudante del jefe, Gustavo Taramasco. El militar, que vendió la propiedad directamente al nuevo dueño, está requerido por la Justicia por la desaparición forzada de Félix Ortiz, quien fue secuestrado en la vía pública, en la intersección de la avenida José Belloni y la calle San Cono, el 16 de setiembre de 1981, y trasladado al centro clandestino La Tablada, donde funcionaba la sede del OCOA. También es investigado por la desaparición del militante comunista Omar Paitta, quien fue detenido el 21 de setiembre de 1981 por la OCOA y falleció bajo tortura días después. Por esta causa, la Justicia dispuso el cierre de fronteras y la orden de captura a nivel nacional contra Esponda.