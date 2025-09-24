El Instituto Nacional de Rehabilitación informó que un hombre privado de libertad fue apuñalado en el tórax este martes a las 20.00 en la Unidad 4 del complejo Santiago Vázquez (ex Comcar), y que murió como consecuencia de la herida.

El caso será investigado por la fiscal de primer turno de Homicidios, Mirta Morales, que tomará las diligencias correspondientes.

En el informe anual elaborado por el comisionado penitenciario, Juan Miguel Petit, correspondiente a 2024, se registraron 57 muertes bajo custodia del Estado, convirtiéndose en el segundo año con más fallecimientos desde que hay registro. De ese total, 18 fueron homicidios.