La Dirección Nacional de Bomberos informó que, durante una intervención que tuvo lugar este domingo por la tarde en la intersección de las calles Córcega y Sicilia del barrio Los Aromos en Maldonado, se localizó el cuerpo de una mujer mayor tras un incendio en varios apartamentos. Además, los servicios de emergencia trasladaron a un hombre con quemaduras hacia el Sanatorio Mautone.

De acuerdo con la reconstrucción, una dotación de bomberos de Maldonado arribó al lugar cerca de las 19.45. Al llegar, constataron “fuego generalizado en dos habitaciones o apartamentos, de aproximadamente 4 m² cada uno, con propagación hacia otros dos”. El inmueble, que tenía dos accesos, pero uno de ellos estaba cerrado, tenía “techo de losa reforzado con tirantería de madera y paredes de bloque, recubiertas exteriormente con membrana asfáltica”.

Simultáneamente a las tareas de extinción a través de un “ataque directo desde varios puntos” para evitar que se propagara a otras fincas linderas, los bomberos procedieron a la apertura del acceso cerrado e ingresar al edificio con equipo de protección respiratoria, ya que contaban con indicios de que una persona permanecía atrapada en su interior, localizando a la fallecida.

Si bien el fuego se logró extinguir por completo, los motivos que originaron el incendio están siendo periciados por el Departamento de Investigación de Siniestros. Con base en el informe policial, Telemundo detalló que las quemaduras sufridas por el hombre se produjeron al intentar rescatar a la fallecida, además de agregar que existe la posibilidad de que el fuego haya comenzado por la explosión de una motocicleta.

Se quemaron más de 20 hectáreas de campo y monte en Rocha, y Bomberos continúa trabajando en la zona

Por otro lado, Bomberos informó sobre un incendio de campo y monte que comenzó a las 15.30 del pasado domingo en el kilómetro 290 de la Ruta 9, cerca del balneario de Punta del Diablo. Continúa el trabajo en el lugar este lunes y, de acuerdo con la información oficial de Bomberos, hasta el momento hay “más de 20 hectáreas quemadas”, pero “no se registran viviendas afectadas ni personas lesionadas”.

Dotaciones pertenecientes al departamento de Rocha se encuentran trabajando en el lugar, abocados principalmente a evitar que el fuego cruce la Ruta 9. Según el comunicado, “la cabeza del incendio, en el sentido de propagación del viento, se desplaza en dirección a zona de Laguna Negra”.

También trabajan dotaciones de Punta del Diablo, Santa Teresa, La Esmeralda, Castillos y Chuy, con apoyo de militares pertenecientes al Batallón de Infantería Nº 12 de Rocha y un helicóptero de la Armada Nacional destinado a realizar tanto “vuelos de reconocimiento” como “descargas con helibalde para disminuir la altura de las llamas”. También apoya el Municipio de Castillos y el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed), además de que cuentan con maquinaria pesada de la Intendencia Departamental de Rocha y cisternas de OSE.