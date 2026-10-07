Club deportivo de Mercedes denunció por estafa al expresidente de la liga regional de Básquetbol

La denuncia se realiza luego de varias incongruencias en los últimos dos balances presentados, como un aumento del 744% en ingresos por streaming y subdeclaración de ingresos por entradas vendidas.

El club social y deportivo Sandú Chico denunció a las autoridades de la Liga Regional de Basquetbol de Soriano, luego de detectar irregularidades en los números presentados en los balances correspondientes al ejercicio 2024 - 2025 y 2025-2026.

La denuncia, por estafa y apropiación indebida, apunta al expresidente de la Liga, Andrés Centurión, quien asumió el cargo en mayo de 2023 y renunció en junio de 2026. La primera irregularidad detectada por el club una vez que recibió el balance de la liga 2024-2025 fue que había una caída significativa de la recaudación por entradas vendidas en el campeonato de la divisional A, además de que el balance global determinó un déficit de 700.000 pesos, cuando los años anteriores había sido equilibrado, según señalan los denunciantes.

Las autoridades de la Liga registraron un ingreso por entradas de 2.400.000 pesos. Como la comercialización de entradas está tercerizada, el club Sandú Chico pidió la información de la venta de entradas a Mi Entrada, la empresa contratada, quien devolvió la cifra de 3.800.000, un ingreso que coincidía con el registrado en años anteriores. La cifra reveló un faltante de 1.400.000 en el balance presentado por la Liga.

Por otra parte, un registro interno de la Liga, que no fue adjuntado al balance, da cuenta de un ingreso por entradas de 3.757.400 pesos. “La irregularidad detectada fue informada al presidente de la Liga, Andrés Centurión, quien intentó justificar verbalmente la diferencia alegando que había efectuado ‘deducción por gastos de cancha’. Se le pidió que transparentara y justificara los números y el faltante de dinero”, señala un informe realizado por los denunciantes, que agregaron que en el balance tampoco figuran los ingresos por entradas vendidas de la divisional B, que alcanzan los 445.050 pesos.

Por otra parte, los denunciantes señalaron que el balance de ese año fue aprobado por la asamblea “para evitar una crisis institucional” y a la espera de que la situación se aclare. El club Sandú Chico elaboró un informe sobre el balance en el que da cuenta de su preocupación porque los números “no reflejan la realidad de los ingresos brutos” y la falta de explicaciones por parte de Centurión. A su vez, el club entregó la documentación de la recaudación aportada por Mi Entrada a la Comisión Fiscal del club para que analice el caso. Sin embargo, la comisión “no emitió un dictamen” y no se realizó una investigación interna sobre lo sucedido.

Al año siguiente, el segundo balance presentando arrojó un superávit de 1.000.000 de pesos, en contraste con los 700.000 pesos de déficit presentados el año anterior. Entre los ingresos que llamaron la atención de Sandú Chico está la evolución de los ingresos por la transmisión por streaming de los partidos que pasó de 49.213 en el balance 2024-2025 a 415.611.

Nuevamente, las entradas registradas por la empresa Mi Entrada tampoco coincidían con los ingresos presentados, pero en este balance figuraba más dinero del que la empresa que comercializa las entradas tenía registrado. En la divisional B, Mi Entrada percibió ingresos por 149.400 pesos, mientras que en el balance figuran 319.682 pesos.

Además, se detectaron retiros de fondos por parte de Centurión por 95.000 pesos, sin que fueran autorizados por la asamblea, al igual que préstamos del entonces presidente de la Liga por 100.000 pesos, que datan del mismo día en que se presentó el balance.

“El incremento de los ingresos por streaming en el último ejercicio (2025-2026), por la magnitud señalada, lleva a preguntar si los ingresos registrados en los años anteriores fueron tales, si hubo ingresos sub liquidados en ejercicios anteriores o si en el ejercicio actual los ingresos están sobredimensionados o hubo un aumento extraordinario de consumidores o errores en los estados contables”, señala el informe de los denunciantes.

Otro de los puntos que fueron llevados a la Fiscalía es la existencia de depósitos a favor de la Liga de empresas que no tienen vínculo con ella y que tampoco figuran como donaciones. El caso está siendo investigado por la fiscal de Mercedes de 2º turno, Luisa Vago.