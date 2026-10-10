Detuvieron en Italia a un uruguayo vinculado con un cargamento de 128 kilos de cocaína

Eros Nicola Castellan, de 32 años e integrante de la barra brava de Nacional, fue detenido junto a tres ciudadanos italianos; la droga incautada está valuada en 70 millones de euros.

Según informaron varios medios de Italia, tres ciudadanos italianos y un uruguayo fueron detenidos el 6 de octubre en un operativo que encabezó la Guardia di Finanza de la ciudad de Génova. Los cuatro hombres fueron sorprendidos en las afueras del puerto de Prà mientras descargaban un cargamento de 128 kilos de cocaína valuado en 70 millones de euros, que estaba oculto en un contenedor vacío que había transportado limones. Los detenidos permanecerán en prisión preventiva.

Según informó Genova Today, el uruguayo detenido es Eros Nicola Castellan, de 32 años, quien está siendo representado por los abogados Emanuele Tambuscio y Samuele Zucchini. Aunque aceptó su responsabilidad, Castellan alegó que la droga no eran suya y afirmó que su función en el grupo consistía en asegurarse de que determinadas personas retiraran la carga del contenedor, sin participar directamente en las operaciones. Castellan negó haber asistido a los otros hombres en la descarga de la droga y aseguró no conocerlos ni tener más información.

Castellan también reconstruyó los hechos que supuestamente lo llevaron hasta el momento de su arresto. Dijo que recibió una llamada telefónica una semana antes de partir hacia Italia de una persona que conoció en prisión, pero sostuvo que recibió las instrucciones para el trabajo una vez que llegó al país europeo. Dijo que iba a recibir unos 10.000 dólares por el encargo, pero que nunca le pagaron.

En Uruguay, el periodista Eduardo Preve informó en X que Castellan es “un reconocido barrabrava” del Club Nacional de Football, con vinculaciones a los barras detenidos en Argentina por intentar robar un banco de Buenos Aires a través de un túnel, en agosto de 2024. Preve agregó que Castellan, que tiene antecedentes por “droga y tráfico de armas” en Uruguay, a mediados de agosto había sido atacado a balazos en el barrio Ituzaingó. A su vez, la balacera ocurrida a principios de ese mes en las inmediaciones del Gran Parque Central, en la que hubo tres heridos, habría estado presuntamente dirigida hacia él.

En mayo de 2024, durante una entrevista con el programa partidario de streaming Una Cuestión Nacional, Alan Lorenzo –en ese momento identificado como uno de los jefes de la barra de Nacional– mencionó a Eros como uno de los integrantes de la barra. En referencia a un episodio ocurrido en mayo de 2017, cuando la hinchada de Nacional ingresó a la Gran Parque Central banderas robadas a Peñarol, expresó: “Cuando pasó eso, ellos recuperaron 33 banderas, fueron al Juzgado. Fuimos todos al Juzgado: el Sapo, Fabri, yo, Eros, Pomelo, y terminó Fabricio procesado porque las banderas estaban denunciadas por los dueños. Terminamos todos en la lista negra”.

Lorenzo fue uno de los detenidos en el intento de robo al banco en Buenos Aires, y también había sido investigado por la Justicia uruguaya como sicario del narcotraficante Sebastián Marset.

En Italia, la Justicia indicó que los italianos detenidos tienen “buenas conexiones dentro del mundo del crimen organizado”. El medio Genova24 informó que en los allanamientos a sus domicilios se encontraron 16 rifles de caza y tres pistolas -cuya tenencia era legal-, facturas que sugieren vínculos comerciales con empresas sudamericanas y una hoja A4 manuscrita con los nombres y rutas de buques portacontenedores procedentes de Guayaquil, Ecuador, con destino a Génova.