Penadés fue sobreseído por una denuncia que no formó parte de la acusación fiscal

Juan Raúl Williman, representante de varias víctimas, dijo que se trató de una “mera formalidad” y la causa continúa con 13 víctimas y más de 20 delitos sexuales denunciados.

La jueza de 36° turno, Marcela Vargas, resolvió el sobreseimiento del exsenador nacionalista Gustavo Penadés por una denuncia que no formó parte de la acusación fiscal ni de los hechos que serán abordados durante el juicio. Se trató de una instancia en la etapa de control de acusación, que se desarrollará este mes.

El abogado Homero Guerrero, que defiende al exsenador, explicó que un denunciante identificado por la letra J dijo que en 2021 había ido a bailar a un boliche en Ciudad Vieja y a la salida Penadés lo recogió y lo llevó a un motel. Sin embargo, la defensa pudo acreditar que el local estaba cerrado por la pandemia, que Penadés no se encontraba en Montevideo y que otros detalles sobre el motel no coincidían con el funcionamiento del establecimiento, consignó El Observador.

El abogado del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Juan Raúl Williman, que patrocina a varias víctimas, explicó a la diaria que la fiscal suplente de Delitos Sexuales de tercer turno, Isabel Ithurralde, resolvió no incluir a esa víctima ni esos hechos en su acusación de octubre de 2025.

Williman explicó que la investigación fiscal incluyó a más víctimas y hechos, pero luego la fiscal resolvió cuáles incluir en su acusación. En ese sentido, el abogado señaló que la audiencia fue “una mera formalidad” porque, como hay un “vacío legal” respecto de si esa denuncia queda superada o existe “mayor seguridad jurídica” si se dicta una sentencia, la defensa de Penadés pidió este pronunciamiento –sin que nadie apelara– y el tema quedó resuelto.

La causa se encuentra en la etapa de control de acusación, en la que las partes litigan para definir qué evidencias ingresarán como prueba en el juicio. A fines de octubre, está previsto que las partes definan en una audiencia qué testigos serán aceptados durante el juicio.