Tres policías fueron imputados por simulación de delito

El juez en lo Penal de 39º turno, Oscar Pereyra, formalizó la investigación contra tres policías, en la causa que investiga un caso de abuso policial contra un trabajador del Ministerio de Desarrollo Social que intentó evitar la detención de una persona en situación de calle, en un incidente ocurrido a fines de julio en la plaza de deportes 7, en Paso Molino.

El caso está siendo investigado por el fiscal de Flagrancia de 5º turno, Diego Pérez, quien pidió la imputación de los policías por un delito de simulación de delito y un delito de privación de libertad, con medidas limitativas de fijación de domicilio y prohibición de acercamiento a las víctimas. En tanto, a otros dos policías se les dispuso medidas limitativas por 90 días, que implican fijación de domicilio y prohibición de acercarse a la víctima, pero aún no fueron imputados.

La intervención policial surgió de una llamada que realizaron desde la plaza de deportes para sacar del predio al hombre en situación de calle. Cuando se estaba realizando el procedimiento, los policías constataron que estaba requerido por un juzgado de Familia y lo detuvieron. En ese momento, intervino el trabajador del Mides que se encontraba en la plaza.

La versión de los policías señala que el hombre les dijo que tenía vínculos con autoridades políticas del Ministerio del Interior –donde trabajó más de un año–, mientras que el hombre niega haber dicho eso y señala que pidió la identificación de los policías para denunciar el caso ante el MI. La Policía detuvo a las dos personas. El fiscal Diego Pérez descartó imputarle al hombre resistencia a la autoridad y a cambio de eso planteó la imputación de los policías por simular ese delito, considerando otros testimonios que coincidieron en cuestionar la dentención tomando en cuenta el estado de salud de la persona en situación de calle, que fue internado en el Hospital Vilardebó.

El abogado del sindicato policial, Daniel Piedra, dijo a la diaria que la defensa no está de acuerdo con la imputación y señaló que surge de la evidencia de la carpeta de investigación que la detención fue legal.