Causa Boston River: Fiscalía archivó la investigación contra casa de cambio

El fiscal especializado en Lavado de Activos de primer turno, Enrique Rodríguez, definió el archivo de la investigación contra la casa de cambio Brimar (Akumal SA), en el marco de la causa que investiga transferencias realizadas a favor de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) en el Banco Bandes, que fueron reenviadas a la casa de cambio.

En el documento de archivo, al que accedió la diaria, el fiscal Rodríguez señala que la investigación penal pudo constatar que Brimar “tenía una vinculación de larga data con la Sociedad Deportiva” como gestora, lo que implicaba el pago de sueldos, viáticos, gastos de partidos, viajes, mantenimiento de canchas y operaciones de compraventa de moneda extranjera, dado que los fondos provenientes del exterior, que llegaban en dólares o euros, se pasaban a pesos para cumplir con las obligaciones derivadas de la operativa de Boston River SAD.

En cuanto al punto investigado, la presentación por parte de la FVF de dos facturas apócrifas a nombre del cambio, con las que la Federación intentó justificar el origen de dos transferencias que envió a la SAD en abril de 2019, por un total de 417.000 dólares, el fiscal Rodríguez señaló que los responsables del cambio presentaron las facturas originales y acreditaron que el dinero había sido pasado a pesos para el pago de gastos operativos del club.

“No se han reunido elementos de convicción suficientes que permitan atribuir prima facie y sin perjuicio de ulterioridades, responsabilidad alguna sobre la empresa Akumal a través de sus titulares o representantes, en los hechos investigados”, señala el archivo del fiscal Rodríguez, quien detalló que la investigación incluyó el relevamiento del secreto bancario de las personas investigadas, un informe de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en la que no se constataron irregularidades por parte de Akumal y la declaración en Fiscalía de los responsables del cambio.

Rodríguez señaló también que el cambio presentó documentación para justificar su proceder, “que acredita el cumplimiento de la debida diligencia”, y proporcionó información a la investigación en cuanto a la SAD, el Bandes y la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay.

“Ha quedado acreditado que Akumal, a través de las personas que allí trabajan, ha obrado siempre acorde a derecho, realizando la actividad propia de la institución y dado pleno cumplimiento a la normativa de prevención como sujeto obligado”, señaló el abogado de la empresa Eduardo Sassón al ser consultado sobre la decisión del fiscal.

El documento de archivo advierte que la investigación continúa en torno a las operaciones realizadas por la Federación Venezolana de Fútbol a favor de Boston River y las maniobras para intentar ocultar el destino de los fondos.

En sus declaraciones ante Fiscalía, el exvicepresidente de Boston River, Alberto Martínez, explicó que las transferencias se concretaron luego de que planteara al presidente del club, Roberto Perdomo, y al venezolano-libanés Edmundo Kabchi, dueño de Fútbol Global Management, que no tenían fondos para pagar sueldos y algunas deudas con proveedores.

Kabchi representa a varios jugadores de fútbol en el mercado venezolano y, en el momento de las transferencias, era el presidente de Deportivo Táchira, lo que explica su vínculo con la FVF.

La Fiscalía cuenta con un informe de la Policía sobre los movimientos bancarios de la SAD que detectó dos transferencias: el 20 de agosto de 2018 por 1.249.870 dólares y el 20 de setiembre de ese año por 1.049.870 dólares, que fueron desde una cuenta en Barbados al Club Nacional de Fútbol, supuestamente vinculados a la transferencia del jugador Christian Oliva, pero el origen de los fondos no pudo justificarse.