Exvicepresidente de Boston River declaró ante la Fiscalía de Lavado de Activos

El exvicepresidente de Boston River Alberto Martínez declaró esta semana durante unos 40 minutos ante el fiscal especializado en Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, en la causa que investiga transferencias realizadas a favor de la sociedad anónima deportiva (SAD) que administra Boston River, según informaron a la diaria fuentes judiciales. Martínez es un ciudadano venezolano que fue responsable de Finanzas de Boston River y gerente general de la empresa Fútbol Global Management, registrada en Panamá, que es dueña del 90% de la SAD.

Martínez declaró como indagado acompañado de su abogado, Alejandro Balbi, sobre las dos transferencias que iniciaron la denuncia del Banco Central del Uruguay, a partir de un informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) que detectó un movimiento de 210.000 dólares concretado el 13 de marzo de 2019 y otro de 207.400 dólares realizado el 16 de abril de ese mismo año. Según los registros de la UIAF, el dinero salió desde una cuenta de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) del Bandes hacia el cambio Brimar, la empresa que administraba los pagos operativos del club, incluyendo el pago de sueldos, pagos a proveedores y créditos con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Según señalaron a la diaria, Martínez explicó al fiscal Rodríguez que las transferencias se concretaron luego de que planteara al presidente del club, Roberto Perdomo, y al venezolano-libanés Edmundo Kabchi, dueño de Fútbol Global Management, que no tenían fondos para pagar sueldos y algunas deudas con proveedores. Además, señaló que no participó en la gestión del préstamo con la FVF porque no tenía contacto con la institución, por lo que estima que fue Kabchi quien consiguió ese financiamiento, dado que al plantearle la situación le dijo que lo resolvería.

Cuando el cambio recibió los fondos, que según dijo estaban dentro de los montos habituales que manejaba como administrador de pagos, Martínez, de acuerdo con su versión, advirtió al presidente Perdomo la necesidad de informar sobre el origen de esos fondos, ya que habían sido enviados directamente desde esa cuenta del Bandes por parte de la FVF. Cuando se realizaron las transferencias, Boston River no tenía cuentas propias porque en ese momento las SAD no podían registrarse ante el sistema bancario, algo que cambió en 2020.

El vínculo entre el empresario petrolero Kabchi y la FVF se debe a que Kabchi representa a varios jugadores de fútbol en el mercado de ese país y porque uno de los principales inversores de Deportivo Táchira, club que Kabchi presidía al momento de las transferencias, tenía acciones en Petróleos de Venezuela SA.

El expresidente de la FVF Jesús Berardinelli presentó documentación, presuntamente apócrifa, sobre esas transferencias para justificar el destino de los fondos que tenía al cambio como el destino final, mientras que desde la SAD presentaron otro recorrido de los fondos que habría sido verificado con la trazabilidad de los pagos a trabajadores y proveedores que tenían pendientes y el pago de una deuda con la AUF por 40.000 dólares. Berardinelli falleció en agosto de 2020, luego de ser procesado por la Justicia venezolana por malversación de fondos, falsificación de documentos y difamación contra el exfutbolista venezolano Rafael Dudamel, cuando era vicepresidente de la organización venezolana.

La Fiscalía cuenta con un informe de la Policía sobre los movimientos bancarios de la SAD que detectó dos transferencias: el 20 de agosto de 2018 por 1.249.870 dólares y el 20 de setiembre de ese año por 1.049.870 dólares, que fueron desde una cuenta en Barbados al Club Nacional de Fútbol, supuestamente vinculados a la transferencia del jugador Christian Oliva. El informe establece que el origen de los fondos no pudo justificarse. Desde 2018, la gestión de Fútbol Global Management logró varias transferencias, como la de Ronald Araújo a Barcelona, que habría dejado unos diez millones de dólares, la de Alan Rodríguez –actualmente en Rosario Central–, la transferencia de Gastón Álvarez al Getafe y de Guzmán Rodríguez.

Por su parte, Perdomo, que está al frente del club desde 2017, declaró tanto en la Fiscalía como ante la Policía que no tiene vínculo con la empresa de Kabchi y que se enteró de las transferencias para el pago de proveedores cuando le pidieron a Martínez, hombre de confianza de Kabchi, justificar la intervención de la cuenta del Bandes de la FVF.