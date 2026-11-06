Fiscalía y Tik Tok realizaron una jornada de formación sobre evidencia digital

“Hay mucho para trabajar en el tema evidencia digital, pero creo que vamos por buen camino”, dijo a la diaria la directora del Centro de Formación, Mariella Leles.

El Centro de Formación de la Fiscalía General de la Nación organizó con Tik Tok una jornada de capacitación sobre investigación en entornos digitales, particularmente en casos vinculados a la explotación sexual infantil, el grooming, los deepfakes y el uso de la inteligencia artificial que involucra a niños, niñas y adolescentes, en la que participaron unos 300 operadores del sistema de justicia, incluyendo fiscales, jueces y funcionarios policiales.

La presentación central de la jornada estuvo a cargo de Daniela Dupuy, fiscal coordinadora de la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Directora del Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales de la Universidad Austral de Argentina, que mantiene un ámbito de colaboración con Tik Tok para la promoción de la seguridad en los entornos digitales.

Uno de los puntos tratados por Dupuy fue las diferentes fases en el tratamiento de la evidencia digital: la identificación de los elementos relevantes para el caso y las fuentes de información complementaria, la preservación de la escena, la generación de copias sin afectar la evidencia original y la generación de protocolos para la investigación.

También habló del trabajo en el laboratorio y los procesos de análisis de la evidencia y su documentación, la preservación de la cadena de custodia para garantizar su valor como prueba y la necesidad de contar con equipos formados en herramientas de análisis digital.

Por Tik Tok participaron Ádiva Graziosi, gerente de Enlace, con autoridades de Justicia para el Cono Sur y Brasil de TikTok, y Nicolas Sforzini, gerente de Políticas Públicas para el Cono Sur de la plataforma. El centro estuvo en los mecanismos para solicitar información, en el marco de las investigaciones judiciales y formas de cooperación y colaboración entre la plataforma y autoridades judiciales policiales.

En diálogo con la diaria, la directora del Centro de Formación, Mariella Leles, destacó que el evento se da en el marco de un acercamiento general de las plataformas, que han desarrollado desde sus departamentos legales un vínculo con las agencias encargadas de la investigación, lo que incluye fiscales, policías y eventualmente jueces, para intercambiar información a partir de procedimientos establecidos.

Leles dijo que “hay un contacto fluido” con las plataformas, y particularmente a Tik Tok le ha interesado llevar la delantera en el tema de investigación de delitos digitales contra niños, niñas y adolescentes. Leles explicó que uno de los temas centrales fue el procedimiento, desde el punto de vista investigativo, para denunciar o solicitar colaboración a Tik Tok y qué referentes regionales para contactar. A su vez, hicieron hincapié en la necesidad de que las familias se involucren en el control del uso de los dispositivos de sus hijos menores, en un marco donde, conceptualmente, la discusión avanza hacia mayores espacios de control y restricciones de uso de celular en diferentes ámbitos.

Consultada sobre si actualmente en las investigaciones existe una colaboración de las plataformas para entregar información importante para una investigación, Leles respondió que cuando se pide colaboración “se suele dar” y que existen “mecanismos aceitados” para solicitarla. Además, destacó que hoy “la evidencia digital tiene mucha relevancia” y se pide mucha colaboración, por ejemplo, a Meta y Whatsapp; en las investigaciones sobre Crimen Organizado, al encontrar dificultades para obtener testigos, la información digital tiene aún más relevancia, agregó.

Leles informó que en Uruguay se está trabajando en la estandarización de la extracción de los teléfonos para limitarse a los datos relevantes para la investigación, dado que el Estado no tienen capacidad para guardar toda la información y, a su vez, la defensa tiene derecho a ver lo mismo que la fiscalía. “Hay mucho para trabajar en el tema evidencia digital, pero creo que vamos por buen camino”, comentó.