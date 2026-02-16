La Fiscalía de Lavado de Activos, a cargo de Enrique Rodríguez, avanza en la causa de Conexión Ganadera e indaga la participación de los hijos de los cuatro socios en las empresas vinculadas al fondo ganadero y los movimientos de dinero y adquisición de bienes.

En ese marco, según informó este lunes El Observador, el Banco Central del Uruguay envió un informe a la Fiscalía de Lavado de Activos, en el que señala que Marcela Carrasco, hija de Pablo Carrasco, hizo 85 operaciones entre 2018 y 2025 por 15.893.591 dólares desde cuentas en Uruguay hacia cuentas en el exterior y de otros bancos uruguayos.

El nombre de la hija de Basso estuvo en los titulares en enero, luego de que el editorialista de El País Francisco Faig, damnificado por la quiebra de Conexión Ganadera, señalara en su cuenta de X que desde su puesto en la Fundación Sophia de la Iglesia Católica como directora ejecutiva había manejado “dineros de donaciones”. “¿Verdad que es de los mejores métodos para lavar dólares?”, apuntó.

El 21 de enero, la Fundación Sophia informó que Marcela Carrasco había decidido presentar “su renuncia irrevocable al cargo” y que con su decisión buscaba “no perjudicar a la institución por la situación judicial que atraviesa su padre por su actividad personal, ajena totalmente a la fundación”.

