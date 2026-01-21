A través de un comunicado, la Fundación Sophia de la Iglesia católica informó que la directora ejecutiva de la organización, Marcela Carrasco, hija de Pablo Carrasco, uno de los fundadores del fondo de inversión Conexión Ganadera, “presentó su renuncia irrevocable al cargo”. La salida de Carrasco, se sostiene en el comunicado, “obedece a no perjudicar a la institución por la situación judicial que atraviesa su padre por su actividad personal, ajena totalmente a la fundación”. Actualmente, Pablo Carrasco está en prisión preventiva tras ser imputado por un delito de estafa y lavado de activos.

Días atrás, el editorialista de El País Francisco Faig, quien fue coordinador del programa de gobierno de la candidata presidencial por el Partido Nacional Laura Raffo en las últimas elecciones internas, afirmó en un posteo de X que el vínculo entre Conexión Ganadera y la Fundación Sophia “es tremendamente grave”.

En su publicación, Faig –uno de los inversores damnificados por la quiebra del fondo ganadero– señaló que, desde su puesto en la Fundación Sophia, la hija de Carrasco ha manejado “dineros de donaciones” y, en ese sentido, deslizó: “¿Verdad que es de los mejores métodos para lavar dólares?”.

Las declaraciones de Faig fueron rechazadas por la Fundación Sophia en un primer comunicado, en el que se cuestionó las “suposiciones planteadas sin fundamento” y se aseguró que la organización “no ha recibido donaciones de las familias Carrasco-Iewdiukow ni Basso-Cabral, ni de las empresas Conexión Ganadera ni Hernandarias XIII”.

Sin embargo, días después, Marcela Carrasco presentó su renuncia, si bien permanecerá en el cargo hasta el 13 de febrero para “facilitar una transición ordenada y responsable”. En el nuevo comunicado, la Fundación Sophia señala que próximamente se abrirá “un llamado público” para seleccionar al nuevo director ejecutivo de la organización, dedicada a la promoción de proyectos educativos.

“Entendemos y respetamos la decisión tomada, aunque hubiéramos deseado que [Marcela Carrasco] continuara desempeñando su tarea, realizada con inteligencia y entrega. Queremos expresar nuestro agradecimiento por su labor”, se expresa en el comunicado, que lleva la firma del presidente de la fundación, el cardenal Daniel Sturla.

En este contexto, el senador del Frente Amplio Eduardo Brenta anunció este miércoles en una rueda de prensa que, en calidad de legislador, hizo un pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura para acceder a información sobre la Fundación Sophia, a partir de las acusaciones realizadas por Faig.

En concreto, Brenta pidió las memorias de la organización, así como los balances contables e informes sobre sus actividades desde sus orígenes. “Todas las fundaciones tienen que registrar sus balances, su memoria, su estado contable, etcétera, en el Ministerio de Educación y Cultura, porque es el que tiene el rol de control en ese sentido”, mencionó el senador frenteamplista.

Brenta sostuvo que el pedido de informes tiene como objetivo “que se aclare efectivamente si, como lo ha manifestado Sturla, no hay ninguna vinculación, o si hay algún elemento”. “Esperamos en los próximos días tener una respuesta a este pedido de informes que permita deslindar responsabilidades o asumir responsabilidades”, expresó.