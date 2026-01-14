El caso de Conexión Ganadera, que está siendo investigado por la Fiscalía por presuntos delitos de estafa y lavado de activos, incorporó en los últimos días un nuevo ribete, asociado a la Fundación Sophia y a la Iglesia católica. En una publicación en X, Francisco Faig, excoordinador del programa de gobierno de la candidata presidencial Laura Raffo y uno de los inversores damnificados por la quiebra del fondo ganadero, afirmó que el vínculo entre Conexión Ganadera y la Fundación Sophia “es tremendamente grave”.

En su mensaje, Faig profundiza en el hecho de que Marcela Carrasco –hija de Pablo Carrasco, uno de los fundadores del fondo, actualmente en prisión preventiva tras ser imputado por un delito de estafa y lavado de activos– “sirvió de refugio a bienes robados”, mientras “ostentaba” el cargo de directora ejecutiva de la Fundación Sophia. Faig marca que, desde ese lugar, la hija de Carrasco maneja “dineros de donaciones” y, en ese sentido, pregunta: “¿Verdad que es de los mejores métodos para lavar dólares?”.

Las expresiones de Faig despertaron el interés del senador del Frente Amplio (FA) Eduardo Brenta, quien también a través de su cuenta de X calificó la acusación como “gravísima”. Brenta señaló que, más allá de sus “diferencias políticas”, Faig es “una persona seria”.

En ese sentido, el senador del FA sostuvo que “es hora” de que intervenga la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central, así como la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y los “organismos especializados en la detección del lavado de activos”.

La respuesta de la Iglesia católica

El cardenal Daniel Sturla, máxima autoridad de la Iglesia católica del Uruguay y presidente de la Fundación Sophia, respondió este miércoles a través de un comunicado en el que se señala la necesidad de informar “con claridad la situación” frente a la vinculación de la Fundación Sophia con el delito de lavado de activos.

En el comunicado, la Fundación Sophia lamenta las “suposiciones planteadas sin fundamento” que afectan la “credibilidad” de la organización y afirma que “no ha recibido donaciones de las familias Carrasco-Iewdiukow ni Basso-Cabral, ni de las empresas Conexión Ganadera ni Hernandarias XIII”.

No obstante, la Fundación Sophia sí reconoce un vínculo a través de la marca de carne premium Stradivarius –dependiente de Conexión Ganadera–, que efectuó “sponsoreo comercial” durante las galas de Ballet del Sodre que organizó la Fundación “como estrategia de recaudación de fondos” el 3 de agosto de 2023 y el 2 de mayo de 2024. En el primer caso, se señala que el aporte fue de 5.000 dólares y en la segunda oportunidad fue de 3.000 dólares. En el comunicado se apunta que ambos aportes fueron “abonados mediante transferencia bancaria” a la cuenta en dólares de la Fundación Sophia.

“Toda esta información fue presentada en Fiscalía por el tesorero de la fundación el 10 de octubre de 2025”, se señala en el mensaje compartido por Sturla. En la misma línea, se afirma que Marcela Carrasco llegó a ese cargo en la Fundación Sophia “a través de un llamado abierto realizado por la organización en noviembre de 2023”, y se asegura que “quienes confeccionaron el llamado e intervinieron en el proceso de selección no tenían ningún tipo de vínculo”.

En diálogo con la diaria, Brenta dijo que toma “con mucho respeto” el pronunciamiento de la Iglesia católica. Sin embargo, reafirmó que “en un país como Uruguay hay organismos encargados del contralor” de este tipo de organizaciones que, a su entender, deben actuar. “Como hay acusaciones muy graves por parte de personas respetables, considero que los que tienen que actuar son los organismos correspondientes”, afirmó el senador del FA.

En la misma línea, Brenta consideró que la Fiscalía debería tener en cuenta la información brindada por Faig. “Supongo que está, o estará ahora, en la carpeta del fiscal [Gilberto] Rodríguez; ojalá sea como dice Sturla”, añadió el legislador del FA.

Según se detalla en el comunicado, la Fundación Sophia es “una organización sin fines de lucro dedicada a la educación católica”. Específicamente se encarga de desarrollar “proyectos educativos en zonas populares de Montevideo y en localidades del interior, gestionando colegios de educación formal y clubes de niños en convenio con el INAU”.

En ese sentido, se señala que el financiamiento proviene de “ingresos propios [mensualidades de alumnos], donaciones a través de la Ley 18.834 y modificativas [donaciones especiales], eventos de recaudación y apoyos particulares e institucionales”. En total, Sophia alcanza 29 colegios, ocho clubes de niños, 1.100 funcionarios y 5.110 alumnos.