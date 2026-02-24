El Ministerio de Justicia de Paraguay informó que Gianina García Troche, expareja del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, fue trasladada al Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza. En concreto, se determinó que esté recluida en el pabellón de máxima seguridad para mujeres.

La decisión fue dispuesta por el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado, a cargo de Rosarito Montanía, y, según informó el ministerio en un comunicado, “el procedimiento de traslado e ingreso se realizó bajo estrictas medidas de seguridad, conforme a los protocolos vigentes, y con la coordinación interinstitucional correspondiente, garantizando en todo momento el resguardo de la integridad física de la persona privada de libertad y del personal interviniente”.

Una vez en la nueva unidad penitenciaria, “se llevaron a cabo los controles médicos de rigor, la verificación de identidad, el registro administrativo correspondiente y el control médico”.

Este martes, el diario ABC de Paraguay informó que se reforzó la seguridad de la jueza que dispuso el traslado, luego de que recibiera amenazas a través de redes sociales. El comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, dijo que, a pesar de que la jueza no presentó ninguna denuncia, “ningún comentario o información puede ser subestimado. Lo tomamos con toda la seriedad por más de que no haya una denuncia formal”.

“Tiene las horas contadas la jueza”, escribió un usuario en una publicación de Red Uno, una cadena de Bolivia, sobre la noticia del traslado de García Troche. Ese mensaje motivó a la Policía paraguaya a tomar medidas de seguridad, informó el medio paraguayo.

García Troche estaba cumpliendo prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cué desde mayo de 2025. Fue imputada por presuntos delitos de legitimación de ganancias ilícitas en el marco de la investigación que desencadenó el operativo A Ultranza en Paraguay.