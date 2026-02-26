El fiscal especializado en Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, tomó declaración este miércoles a Candelaria Basso y a Guadalupe Carrasco, en el marco del ciclo de citaciones a los familiares de los socios fundadores de Conexión Ganadera, imputados por estafa y lavado de activos.

Sobre las 11 de la mañana, llegó a la fiscalía Candelaria Basso, quien declaró en calidad de indagada, acompañada de sus abogados Pablo Donnángelo y Eduardo Sassón. El fiscal Rodríguez le consultó por su vínculo con Conexión Ganadera y particularmente por la empresa de negocios rurales Cuchilla da Silvera SRL, en la que es socia en un 50% con el empresario Jorge Cunietti. Candelaria Basso y Jorge Cunietti figuran como compradores promisorios de dos padrones en Lavalleja por 750.000 dólares, que forman parte del embargo contra la familia dispuesto en julio del año pasado.

Además, fue consultada por la compra de un inmueble en Punta del Este por un total de 565.000 dólares, que fue adquirido en setiembre de 2023, de los cuales 15.000 fueron pagados en efectivo y 550.000 desde una cuenta de Cunietti del Banco República. Para alcanzar esa cifra, Cunietti recibió el día anterior a la operación 120.000 dólares de una cuenta de Gustavo Basso y el día de la operación, el 15 de setiembre, 50.000 de Gustavo Basso y 200.000 de una cuenta de Conexión Ganadera.

Asimismo, el fiscal consultó por las transferencias realizadas hacia su socio luego de la muerte de Basso. Entre el 16 de diciembre de 2024 y el 15 de enero de 2025 le fueron transferidos 380.000 dólares, 300.000 desde una cuenta de Basso y Cabral y 80.000 desde una cuenta del fundador fallecido en un siniestro de tránsito no accidental el 28 de noviembre de 2024. Otro de los puntos mencionados fue la compra, en 2021, de un apartamento en Punta Carretas por 395.000 dólares.

Sobre las dos de la tarde, llegó a la sede de la calle Cerrito Guadalupe, hija de Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow, quien al igual que su hermano, Baltasar, fue consultada por la compra de un apartamento en Avenida Brasil y Benito Blanco en marzo de 2022 por 326.000 dólares. Guadalupe declaró que tenía 19 años en el momento de la compra y que no tiene conocimiento del funcionamiento del fondo ganadero. Además, Guadalupe y Baltasar recibieron por parte de sus padres, en abril de 2024, la titularidad de una estancia en Montevideo cerca de la playa La Colorada, valuada en unos 330.000 dólares, que luego fue hipotecada a favor de la sociedad panameña Green Fields Properties Ltd Inc.

Damnificados preocupados por pericias pendientes

Matías Corts, vocero de damnificados de Conexión Ganadera, dijo a la diaria que, mientras el foco de atención está puesto en las declaraciones de los hijos de los fundadores del fondo ganadero, los damnificados aún esperan respuestas sobre el destino de su inversión.

“Si bien se reconoce que es el primer nivel de investigación, consideramos que no debe circunscribirse al núcleo más cercano a la familia, sino que debería extenderse tanto a nivel familiar, como a nivel societario, ya sea analizando la participación de mandos medios, demás tomadores de ganado, la posible participación de otros familiares y analizar la formación de sociedades con el presunto objetivo de vaciar patrimonios personales”, expresó Corts.

Además, expresó su preocupación por la falta de recursos para avanzar en las pericias que aún están pendientes: “Si bien toda la investigación debe fundamentarse en documentación trazable, e informes otorgados por la Senaclaft y la UIAF, hay elementos que se observan con preocupación; por un lado, la carencia de recursos materiales y humanos con la que cuenta la Fiscalía para poder enfrentar la probable estafa más grande de la historia nacional”.

Mencionó que “aún no existe informe pericial sobre el contenido de los elementos obtenidos en los allanamientos realizados en las oficinas de Florida y Montevideo, donde se entiende dentro de lo razonable que se podría acceder a información que pueda dar luz sobre los motivos de muchas transferencias y gestiones”. También señaló que esas pericias podrían dar información sobre aspectos operativos que escapan a los informes financieros y que podrían ser valiosos a la hora de identificar responsabilidades y el grado de participación de cada uno de los integrantes de la asociación.