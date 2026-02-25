Marcela y Valentín Carrasco declararon este martes ante el fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, en la causa que investiga estafa y lavado de activos desde Conexión Ganadera.

Marcela Carrasco llegó minutos después de las 10.00 a la sede de la calle Cerrito para declarar en calidad de indagada, acompañada por el abogado de la familia Carrasco, Jorge Barrera, y su equipo integrado por Marianela Melgar y Joaquín Toyos. Además, estuvieron presentes los abogados de la familia Basso, Pablo Donnángelo y Eduardo Sassón.

Durante su declaración, que duró unas tres horas, el fiscal Rodríguez consultó sobre varias transferencias realizadas por Marcela Carrasco al exterior entre 2018 y 2025 por 18 millones de dólares, que fueron detectadas por la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central.

Según supo la diaria, en su declaración, la hija del fundador de Conexión Ganadera dijo que esas transferencias se enmarcan en su trabajo como empleada de la empresa Puente Corredor de Bolsa SA y que las transferencias señaladas por el informe del Banco Central son apenas una parte de las que realizó desde la cuenta de la empresa, en la que tenía un cargo gerencial. Además, enfatizó en que todas están auditadas por la empresa.

Carrasco fue consultada sobre el vínculo con Fundación Sophia, donde trabajó entre noviembre de 2023 y enero de este año, cuando decidió renunciar luego de que la institución fuera señalada por el excoordinador del programa de gobierno de la candidata presidencial Laura Raffo como una eventual receptora de donaciones realizadas por Conexión Ganadera. Carrasco dijo que el único vínculo que hubo con el fondo ganadero fue el patrocinio de actividades organizadas por la fundación.

Según explicó, la fundación recibió dos patrocinios a través de la marca de carne premium Stradivarius, que formaba parte de Conexión Ganadera, para auspiciar galas del Ballet del Sodre organizadas por la fundación. El primero fue en agosto de 2023, antes del ingreso de Marcela Carrasco a la fundación, por unos 5.000 dólares, y el otro en mayo de 2024, por 3.000 dólares.

Consultada sobre el vínculo directo con Conexión Ganadera, Marcela Carrasco dijo que solo asesoró a la empresa en un proyecto de Big Data. En cuanto al asesoramiento para la creación de un holding, en la que ella figura en los intercambios de mails, Carrasco dijo que solo hizo el contacto entre Conexión Ganadera y el estudio CPA Ferrere, pero no siguió el proceso, hasta que luego se enteró de que no se había creado el grupo empresarial. Sobre ese punto, enfatizó que no tiene la experticia jurídica para asesorar en la creación de un holding.

Pasado el mediodía fue el turno de Valentín Carrasco, quien declaró que recuperó el vínculo con su padre en 2015, por lo que desconoce el proceso de creación de Conexión Ganadera y su funcionamiento. Consultado sobre la compra de un inmueble por un valor de 145.000 dólares, Valentín dijo que su padre lo llamó para decirle que quería hacer la sucesión en vida para evitar problemas, por lo que le compró ese apartamento, que finalmente culminó formando parte del embargo por 250 millones de dólares que pesa sobre la familia.

“Pensar que con un esponsoreo de 3.000 dólares, donde hay contraprestaciones, puede existir un vínculo jurídico penal habla de una gran ignorancia, de una gran mala fe o de la mezcla de ambas”, expresó Barrera en diálogo con la diaria. El abogado de la familia Carrasco dijo tener “una profunda empatía desde el primer momento con todos los damnificados”, y reconoció la justicia de su reclamo, pero advirtió que “no corresponde” adjudicar con “falsedades e injurias” responsabilidad a personas “solamente por tener el apellido o un vínculo familiar”.

Además de Marcela y Valentín, hijos del primer matrimonio de Carrasco, el viernes declaró Baltasar Carrasco, hijo de Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow, quien está radicado en España. Baltasar fue consultado por la compra de un apartamento en Pocitos por unos 326.000 dólares, que también fue puesto a nombre de su hermana, Guadalupe. Baltasar dijo desconocer el origen de los fondos para la compra del apartamento y el funcionamiento del fondo ganadero.