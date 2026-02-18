El juez letrado de 44° turno, Matías Porciúncula, imputó el martes de noche a Axel Mattos, líder de la organización criminal Los Colorados que opera en Cerro Norte, por su participación en tiroteos que se dieron en el barrio, entre enero y febrero de este año.

Se lo imputó por un delito de violencia privada en reiteración real, con un delito de disparo de arma de fuego. Además, se solicitó como medida cautelar su arresto domiciliario y la colocación de una tobillera por un plazo de 120 días.

Fuentes del Ministerio del Interior contaron a la diaria que la detención se dio el lunes de tarde, luego de que el Centro de Comando Unificado informara al equipo de investigaciones que se había detectado a varias personas con armas de fuego. Cuando llegaron al lugar, los efectivos policiales pidieron la identificación a tres hombres y uno de ellos era Mattos, que tenía requisitoria pendiente por su presunta participación en tiroteos en el barrio, por lo que fue detenido en ese momento.

Mattos había sido víctima de un tiroteo en Luis Alberto de Herrera cuando circulaba en auto con su pareja y su hijo de 4 años. La mujer resultó gravemente herida y el niño tuvo heridas leves. Por este caso fue imputado Víctor Albín, integrante de la banda Los Albín, que también opera en Cerro Norte.

Se trata de una nueva detención de los líderes de los grupos que disputan el control de drogas en distintas zonas de Montevideo. Además de Mattos, se encuentra detenido Luis Fernández Albín, líder del grupo que opera en Cerro Norte, que es indagado en el marco de la incautación de 2.000 kilos de cocaína en Punta Espinillo. Luis Alberto Betito Suárez, uno de los líderes del clan Los Suárez, que opera en la misma zona, fue detenido en noviembre del año pasado, en el marco de una investigación por narcotráfico y lavado de activos. Su hermana, Lorena Loly Suárez, fue condenada a ocho años de prisión por delitos de narcotráfico.