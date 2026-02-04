La sede de la Fiscalía General de la Nación fue evacuada este miércoles de mañana luego de que se activara una alarma de incendios, previo a que ingresaran a declarar los diez detenidos por la causa que investiga el intento de robo de bancos en Ciudad Vieja, a través de un túnel.

La Dirección Nacional de Bomberos informó que se trató de una falsa alarma, según informó Telemundo y confirmó la diaria. El caso está siendo investigado por la Fiscalía de Estupefacientes de 4° turno, a cargo de Angelita Romano, y la audiencia de control de detención comenzó a las 10.00 en la sede de fiscalía.

Cinco de los diez investigados fueron detenidos por la Policía este martes, algunos dentro del local y otros fugando por las cloacas a las que conducía el túnel, mientras que los cinco restantes fueron detenidos en la zona de El Pinar. También hay otra persona requerida. El túnel se hizo desde un local comercial que fue alquilado a mediados del año pasado por integrantes de la organización criminal, en 25 de Mayo y Colón.