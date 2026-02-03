La Policía detuvo a nueve personas que integraban una banda que estaba realizando un túnel para ingresar a un banco en la Ciudad Vieja, informó El Observador y confirmó la diaria con fuentes policiales.

Según señalaron, los asaltantes habían comenzado a realizar un túnel en un local comercial en desuso, ubicado en 25 de Mayo y Colón, y buscaban avanzar hasta el alcantarillado para llegar a la sucursal del banco Itaú, de la calle Zabala, a dos cuadras de distancia del inicio del túnel.

La investigación habría comenzado a principios de diciembre, cuando inteligencia detectó la presencia de la organización criminal, que está integrada por ciudadanos uruguayos, brasileños y paraguayos.

En el lugar trabajaron efectivos de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, con apoyo de la Dirección General de Operaciones Especiales, Bomberos y Policía Científica, para recolectar evidencia útil para la investigación judicial.

Policías en el local desde donde se empezó a construir el túnel. Foto: Martín Hernández Müller

En rueda de prensa, el ministro Negro dijo que la investigación comenzó a partir de una información obtenida a principios de diciembre, en el marco de un trabajo en conjunto con otras policías de la región. “A partir de esos datos se pone en conocimiento al propio presidente de la República y a la fiscalía competente, y se empieza un trabajo de investigación que duró un par de meses y se llega a determinar que en este lugar se estaba construyendo un túnel, que tenía como objetivo muy probablemente un banco de la zona, en lo que pudo haber sido el robo del siglo”, expresó el ministro.

Negro explicó que aún se están realizando tareas de investigación para determinar hasta dónde avanzaron con el túnel, porque falta la revisión de la red de alcantarillado. “Hay que ingresar a las cloacas y ver adónde conducen”, agregó.

El ministro detalló que cinco de los nueve investigados fueron detenidos por la Policía, algunos dentro del local y otros fugando por las cloacas a las que conducía el túnel, mientras que los cuatro restantes fueron detenidos en la zona de El Pinar.

El local fue alquilado a mediados del año pasado; “quizás allí empezaron los primeros contactos para empezar a trabajar”, señaló el ministro.