La Policía paraguaya llevó adelante la operación Nexus II, que culminó con ocho personas imputadas por delitos de narcotráfico. Entre los indagados se encuentra un exfutbolista paraguayo.

La fiscal que llevó adelante la investigación fue Ingrid Cubilla, quien solicitó la imputación de los detenidos por delitos de tráfico internacional de sustancias estupefacientes, asociación criminal y comercialización, según informó este martes el medio paraguayo ABC.

Entre los imputados se encuentra el exarquero de Olimpia Víctor Centurión, quien es investigado por la fiscalía como el responsable de obtener vehículos para transportar cargamentos de cocaína y utilizar sus vínculos en el fútbol para desarrollar el negocio. También se encuentra indagado el empresario deportivo Dionisio Manuel Cáceres, quien es señalado como operador logístico del grupo criminal.

También informó el medio citado que fue imputado Alexis Vidal González Zárate, quien había sido imputado anteriormente en el marco del operativo A Ultranza por lavado de activos y está en prisión preventiva por esta causa en la Penitenciaría Regional de Emboscada.

La fiscal concluyó que los imputados participaron en un esquema ilícito para ingresar cocaína a Paraguay desde Bolivia, Perú y Colombia.