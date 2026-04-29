La fiscal de Homicidios de primer turno, Sabrina Flores, avanza en la investigación sobre el asesinato del bebé de 1 año y medio, que murió en la noche del lunes, cuando el vehíclo en el que viajaba fue acribillado.

En la mañana de este martes, efectivos de la Dirección General de Hechos Complejos encontraron el vehículo que utilizaron los atacantes en el Complejo Verdisol, tras una investigación en la que también participó el Departamento de Homicidios, el Centro de Comando Unificado y aviación de la Policía Nacional.

Según informó la Policía, el auto estaba cerrado y no tenía daños. Policía Científica realizó el relevamiento de huellas y evidencias que puedan aportar datos sobre los autores del homicidio. Además, se relevó la escena donde fue el ataque, en Aparicio Saravia y Pasaje J, y la zona en la que fue estacionado el vehículo donde viajaba la víctima, un Volkswagen Vento rojo, que fue hasta un supermercado en Avenida Garzón y Lanús, frente a la centro asistencial de Médica Uruguaya, donde falleció el bebé.

Se estima que el objetivo del ataque era el padre de la víctima, un hombre de 24 años que viajaba con él y que ya había sufrido otros ataques similares. El hombre recibió tres balazos, en brazo y hombro izquierdo, y se encuentra fuera de peligro. Según testigos del hecho, los atacantes fueron directo al auto y dispararon al menos cinco veces; en la escena del hecho se recuperaron seis vainas de una pistola 9 milímetros. Luego del ataque, el auto continuó hasta Médica Uruguaya, a un kilómetro de donde fueron los disparos. La principal hipótesis de investigación es que se trate de un ataque en el marco del conflicto entre bandas de crimen organizado. Según informó Telemundo, dos semanas atrás, en esa misma zona, fue asesinado un amigo del padre de la víctima.

Desde su cuenta de X, el ministro del Interior, Carlos Negro, dijo estar “movilizado por una profunda indignación”. “Sepan que ninguno de nosotros va a detenerse hasta dar con los responsables del homicidio de un niño de apenas un año. Así se lo transmití a nuestro equipo de investigadores y a toda la Policía Nacional”, expresó el ministro.

Negro agregó que su indignación “jamás sera impotencia” y que “sin contemplación para los culpables” el ministerio va a seguir trabajando “con más firmeza que nunca para frenar las manifestaciones de violencia que genera el crimen organizado”.