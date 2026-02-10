El sábado pasado, un efectivo de la Guardia Republicana de 25 años se suicidó y desde el sindicato cuestionaron las condiciones de trabajo de los policías, las insuficientes horas de descanso y la falta de atención psicológica.

Carlos Piedra, presidente del Sindicato de la Guardia Republicana, dijo a la diaria que 16 efectivos policiales se suicidaron en 14 meses, dos de ellos de esa fuerza. “Estamos hablando de personas que trabajan ocho horas, cumplen la función del PADO [Programa de Alta de Dedicación Operativa] y tienen turnos rotativos; lo que pasa es que no se les está respetando el descanso semanal, están haciendo más de 48 horas semanales”, señaló.

Según dijo, a veces los efectivos de PADO llegan a hacer ocho turnos seguidos, es decir, “días seguidos sin descanso, y cuando hacen la rotación, por ejemplo, salen a las 23.00 y entran al otro día a las 7.00”. También dijo que tienen información de que el efectivo policial que se suicidó el sábado pasado había solicitado que le cambiaran el turno en varias oportunidades.

“Con respecto a la ayuda psicológica, nosotros creemos que no hay un acompañamiento profesional ni un seguimiento continuo hacia el personal, y somos efectivos que estamos prácticamente las 24 horas armados, entre el 222 y el turno ordinario”, afirmó. Piedra acotó, a modo de ejemplo, que en el Hospital Policial recién se abre la agenda en marzo y les dan hora con psicólogo dos meses después.

En cuanto a la situación de los efectivos de la Guardia Republicana, señaló que son aproximadamente 1.800 y solo hay una psicóloga y un asistente social disponibles para su atención. “Obviamente no dan abasto”, señaló, y aclaró que “pase el gobierno que pase, pase el ministro que pase, la Guardia Republicana es un ente autónomo, se maneja así. Por algo estamos hablando de que hay dos policías de los 16 que son de la Guardia Republicana. “Creo que las autoridades no lo están entendiendo”, afirmó.

Los integrantes del sindicato tenían este martes una reunión pautada con autoridades del Ministerio del Interior, pero fue cancelada por la cartera.

El pedido de renuncia del director de Convivencia

Asimismo, el sindicato solicita la renuncia del director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Víctor Abal, luego de que el jerarca se refiriera a Piedra como un sheriff civil en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, en noviembre del año pasado.

Piedra explicó que desde el sindicato fueron convocados por vecinos de Belvedere y Colón para hacerles planteos relacionados con la seguridad porque no habían podido hablar con las autoridades. “Nos pidieron ayuda y, obviamente, por nuestro rol sindical y social, accedimos a ir, tomamos nota de esas quejas de los vecinos y elevamos un informe al ministerio y otro a la Comisión de Seguridad del Parlamento, que posteriormente nos recibió. Luego se citó al Ministro de Interior, se citó al director de Convivencia, y está en las actas taquigráficas, donde el director de Convivencia se refiere a mi persona como un sheriff civil”, relató.