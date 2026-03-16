Operativo en el que Sebastián Marset es trasladado tras una operación llevada a cabo por agentes de la Fuerza Especial Antinarcóticos y la Unidad Táctica de Operaciones Policiales, en el aeropuerto Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el 13 de marzo.

Este lunes se realizó la audiencia inicial en el proceso que enfrenta el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset ante la Justicia estadounidense. El proceso se realiza en la división de Alexandria del Tribunal del Distrito Este del estado de Virginia. En esta primera instancia, un juez federal de garantías, diferente al que llevará adelante el juicio contra Marset, le informó sobre los cargos que se le imputan, en este caso, el delito de “conspiración para cometer lavado de dinero”. En una próxima audiencia se presentará el equipo legal de Marset, que estará liderado por el abogado uruguayo Santiago Moratorio, y en esa audiencia la fiscalía presentará la imputación formal contra Marset –lo que en el sistema uruguayo es el pedido de formalización– en donde se relatan los hechos que sustentan la apertura del proceso en su contra.

Según información divulgada este lunes por el equipo legal de Marset, se estima que esa audiencia se concretará en abril y en ella también se indicará el cronograma de las próximas audiencias, mociones y presentación de las pruebas que ingresarían a un eventual juicio, en caso de que Marset no alcance un acuerdo de condena con la Fiscalía.

“Dado que el tribunal federal competente es reconocido por su eficiencia y rapidez en la tramitación de causas –siendo uno de los distritos con menor tiempo promedio para llegar a juicio en el país–, se estima que el juicio final podría programarse y resolverse dentro del mismo año 2026, sujeto siempre a las vicisitudes propias del proceso y a las decisiones judiciales”, señala el mensaje divulgado por Moratorio.

La imputación contra Marset, fechado en marzo de 2024, señala que el narcotraficante uruguayo, en enero de 2021, se había apropiado de “17 millones de euros procedentes de un único cargamento de cocaína”. “Marset y Santoro organizaron la recaudación y el blanqueo de al menos cinco millones de euros, la gran mayoría de los cuales se blanquearon utilizando el sistema bancario de Estados Unidos”, señala el documento, al que accedió la diaria.

“En total, la organización de narcotráfico de Marset distribuyó miles de kilogramos de cocaína que generaron decenas de millones de euros en ganancias ilícitas”, expresa, y agrega que ambos utilizaron un sistema de mensajería encriptado “para entregar de forma encubierta grandes cantidades de dinero ilícito, normalmente en euros, a sus cómplices, incluso en maletas dejadas al borde de las carreteras públicas en Europa.

“Sus cómplices se especializaban en colocar dinero ilícito en el sistema bancario mundial”. Además, el documento plantea que Santoro “dirigía el movimiento de los fondos a nivel internacional, normalmente mediante transferencia bancaria, y en ocasiones siguiendo instrucciones específicas de Marset”.

la diaria accedió a otro documento de la causa, presentado por el tribunal en julio de 2025, en el que se dan más detalles de los movimientos realizados por la organización liderada por Marset. Se trata del memorándum de sentencia del gobierno, que señala que muchas de las transacciones ingresaron al sistema bancario de Estados Unidos “debido a la preferencia de Marset por los dólares americanos”.

El memorándum señala que fue documentado el movimiento de US$ 11.537.860, “que se mueven bajo la dirección del acusado a través de un período aproximado de 4-5 meses”, y agrega que existen registros bancarios que comprueban transacciones por 8.997.083,15 dólares desde Europa, a través de las sucursales de bancos estadounidenses, que luego fueron transferidos a empresas de Chile y China.

“Un solo envío de 10.000 kilogramos de la organización de Marset proporcionó, por lo tanto, entre 200.000.000 y 500.000.000 dosis individuales de cocaína. En otras palabras, con tan solo un par de envíos, la organización de narcotráfico de Marset suministraría suficiente cocaína para drogar a todos los habitantes de Europa”, señala el texto.

En una carta publicada por Marset en junio de 2025 se refiere a la investigación en Estados Unidos contra Santoro Vasallo y su participación como coacusado. “Lo que haya hecho el sapo de Federico Santoro mediante cuentas bancarias lo hizo él, ese no era mi trabajo. Si él se convirtió en sapo ahora, que tenga los huevos para asumir que ese era su trabajo. Yo no soy cambista; yo manejo mi rubro bien manejado y no me meto en los trabajos de otros. Nunca le pregunté ni siquiera cómo bajaba el dinero. Así que si lo hacía de Estados Unidos, China o Chile, como dicen, a mí me chupa tres huevos; yo no lo hice, por lo tanto no he cometido ningún delito en Estados Unidos”, expresó.