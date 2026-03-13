El abogado Juan Pablo Decia presentó una denuncia contra Martín Bartol en el marco de la causa que investiga estafa y lavado de activos en Conexión Ganadera, según informó el periodista Eduardo Preve y confirmó la diaria con fuentes judiciales.

En la denuncia, a la que accedió la diaria, Decia señala que un informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero da cuenta de que Bartol, desempeñándose como Gerente de Operaciones de Del Terruño SA, que formaba parte del negocio, participó en 119 transferencias bancarias con cuentas de Ana Iewdiukow y Pablo Carrasco, Gustavo Basso, Conexión Ganadera y Hernandarias XIII. Según la denuncia presentada por Decia, de esas transferencias se desprende que Bartol se “constituyó como beneficiario por un total de 904.690 dólares”.

Además, denunció que en la operación por la compra de un inmueble en Carrasco por 565 mil dólares intervienen cuentas de Hernandarias, por 100 mil dólares, y hay una transferencia de la cuenta de Gustavo Basso por 210 mil.

“Cabe destacar que el origen de estos fondos sería ilícito, partiendo de que se trata de dinero aportado por las víctimas de Conexión Ganadera para la adquisición de ganado, pero habría sido desviado a terceras personas”, señala la denuncia.

A su vez, señala que en el informe remitido por el Banco Central del Uruguay, el 26 de marzo de 2025 “se detallan algunas transferencias internacionales vinculadas a Conexión Ganadera” y en cuatro de ellas, realizadas a Suiza y Estados unidos, aparece como nombre de contraparte “Conexión Ganadera Martín”.

Decia señala que las transferencias de fondos “provenientes de los aportes de capital de cada uno de los inversores” a la cuenta de Bartol “resultarían al menos maniobras de asistencia al lavado, sino una participación directa en el delito de lavado en la modalidad de conversión y transferencia, contemplando su participación como tomador en contratos de bono ganadero”.

Por otra parte, la denuncia señala que Bartol en su calidad de presidente de la empresa Muralir SA, forma parte de una maniobra para encubrir el patrimonio de la familia Carrasco Iewdiukow.