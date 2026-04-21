El titular de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, Mario Layera, concurrió a la comisión especial de inteligencia para hablar del plan nacional homónimo para este período y responder a consultas de la oposición sobre el posicionamiento de Uruguay a nivel geopolítico. La sesión fue declarada secreta, a pedido del jerarca.

La senadora Graciela Bianchi, que preside la comisión, dijo a la diaria que sí podía contar que falta que el Poder Ejecutivo envíe el plan a través de un decreto, que está en manos del presidente Yamandú Orsi. “Así que esa parte no la conocimos, en realidad lo que se hizo fueron apreciaciones bastante generales y algunas cosas muy puntuales, que por eso fue en reserva”, señaló.

Asimismo, hubo preguntas a Layera sobre el posicionamiento de Uruguay a nivel geopolítico. “Hay preocupación en los partidos de la Coalición Republicana sobre la indefinición de la parte geopolítica y en qué foros internacionales en los que participamos”, señaló Bianchi.

Al respecto, Layera dijo que por orden del presidente “vamos a ir a todos los foros donde nos inviten. Ese es el principio”, contó Bianchi. En concreto, la inquietud de la oposición se refiere al posicionamiento que “tiene Uruguay junto a España, o sea, a [Pedro] Sánchez, junto a [Gustavo] Petro, de Colombia, junto a Lula [da Silva], de Brasil, y [Claudia] Sheinbaum, en México, porque eso nos posiciona junto con los sectores que en este momento, en el conflicto bélico, nosotros [la oposición] cuestionamos. Eso nos posiciona más cerca de Irán, más cerca de Rusia”, apuntó.

El diputado del Frente Amplio Carlos Varela dijo que la respuesta de Layera fue sobre el criterio que ha adoptado Uruguay y que le parece correcto en materia internacional. “Yo no voy a los cumples a los que no me invitan”, ironizó. También dijo que la mayoría de las preguntas realizadas por la oposición fueron contestadas por el jerarca.