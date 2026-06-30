Hubo un doble homicidio en el barrio Lavalleja

Este lunes por la noche fueron asesinados un hombre de 35 años y su hermano de 28 en el barrio Lavalleja, en las cercanías del Cementerio del Norte, en Montevideo.

Según informó Telemundo con base en información policial, el doble homicidio tuvo lugar sobre las 23.30 de ayer, en la intersección de las calles Cayetano Moretti e Ignacio Pedralbez. Luego de ser alertada por una serie de disparos con armas de fuego, la Policía acudió al lugar, pero encontró que ambas víctimas habían sido llevadas a un centro de salud cercano por otra persona, donde se constató su fallecimiento.

Entrevistada por los efectivos policiales, la madre de los fallecidos sostuvo que escuchó varios disparos y que, al salir a la calle, encontró a sus hijos en el suelo. De acuerdo con el citado medio, ambas víctimas contaban con antecedentes penales, y el caso ahora se encuentra en la órbita del Departamento de Homicidios de la Policía y la Fiscalía.