Operativo en Borro: el Jefe de Policía de Montevideo dijo que se actuó “dentro del protocolo”

Zona del barrio Borro, donde Brian Leites, un adolescente de 16 años, fue asesinado en medio de un allanamiento por parte de la policía.

Alfredo Clavijo señaló el registro de las cámaras corporales están a disposición de Fiscalía y aclaró que no puede ser modificadas por los policías porque tiene un código de seguridad.

El Jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, señaló entrevistado por Desayunos Informarles que la policía actuó “dentro de los protocolos”, y señaló que la Justicia habilitó el allanamiento de la casa del adolescente de 16 años fallecido, porque tenía información que allí había armas “y personas que estaban usando esas armas” y agregó que “había otras personas en riesgo”.

Clavijo dijo que la muerte del adolesente “es una posibilidad que puede ocurrir”, por lo que se toman “todas las precauciones de protección hacia nuestros policías y de los elementos tecnológicos como son cámaras corporales para que quede todo registrado y la Justicia pueda hacer su evaluación”.

“Toda la evidencia que hay en torno a la cámara corporal” “acceso inmediato” “con todas las pericias que hay en el lugar sobre la balística, evidencia biológica que pueda haber, todo eso es reservado pero está inmediatamente puesto a disposición de manera no alterable”. agregó que las cámaras no permiten que el funcionario que la usó realice modificaciones en la filmación porque necesita un código y ese código no lo posee él”.

“Desde el punto de vista operativo, estamos esperando con calma y con tranquilidad lo que va a disponer la fiscalía, entendiendo que el procedimiento se ajustó a protocolo y en base a las normas que por un lado nos obligan a intervenir y por otro lado nos permiten defendernos en algunos casos”, afirmó.

Consultado sobre la proporcionalidad de la respuesta de la policía, Clavijo dijo que está establecido en el artículo 26 del Código Penal, que debe ser “racional, proporcional y progresiva”. “No hay más interpretaciones, después las interpretaciones las debe hacer la Justicia, que es quien debe proceder en estos casos, nosotros somos auxiliares de la justicia tampoco podemos justificar nuestro accionar de manera subjetiva, para eso está la Justicia y eso es lo que nos da garantías y transparencia a todos”, agregó.

Clavijo dijo que cuando se detectan disparos de arma de fuego a través del ShotSpotter, la policía concurre inmediatamente al lugar y que luego a partir de operativos e investigación que se realiza en la zona se puede “llegar específicamente a los lugares y solicitar las órdenes de allanamiento”.

“A veces hay evidencia de que desde un lugar salieron los disparos y por ende se registra dos o tres casas y tal vez en una no, pero en dos sí y esa casa que no está siendo víctima de todo ese temor que le genera estar escuchando los disparos”, señaló y agregó que en la casa del adolescente fallecido se encontró un arma modificada para tirar en ráfagas. “Ya el arma en sí tiene un delito que está establecido en la ley, acá lo que deberíamos pensar es el objetivo de tener esas armas y que estén circulando en torno a adultos y menores”, agregó.