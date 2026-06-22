Policía detuvo a un hombre requerido por el asesinato de un bebé de un año en Colón

El detenido también era buscado por un doble homicidio en Cofrisa, en Las Piedras.

Un hombre de 30 años fue detenido por la Jefatura de la Policía de Canelones por el asesinato a disparos de un bebé de un año, en el barrio Colón, mientras iba en el auto con su padre.

El ataque ocurrió en abril de este año, cuando desde una moto dispararon contra el auto en el que viajaba el bebé con su padre, un hombre de 24 años, que recibió tres disparos pero sobrevivió. Por este caso, un hombre de 46 años fue imputado y trasladado a prisión.

El Ministerio del Interior informó en un comunicado que el hombre fue detenido en Sauce y derivado al Departamento de Homicidios de Montevideo para ser puesto a disposición de la Fiscalía.

También se informó que el hombre se encontraba requerido por un doble homicidio registrado en el barrio Corfrisa, en Las Piedras, Canelones, el 10 de febrero.