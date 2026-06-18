Policía mató a un adolescente de 16 años en un allanamiento en el Borro

El operativo se había realizado en el marco de una investigación por disparos de armas de fuego en el barrio; el padre del adolescente “no levantó el arma ni nada” y “lo acribillaron”

La Policía mató a un adolescente de 16 años mientras realizaba un allanamiento en una vivienda en el Borro, en el marco de una investigación impulsada por el fiscal de Flagrancia de 12° Turno, a cargo de Mirna Busich.

En un comunicado, el Ministerio del Interior informó que se realizaron una “serie de actuaciones” vinculadas a disparos de armas de fuego en el Borro, que surgieron a partir de “tareas de información, análisis e inteligencia policial, incluyendo el procesamiento de datos obtenidos mediante el sistema Shotspotter, donde se identificaron cuatro viviendas de interés para la causa”.

En el marco de la investigación, la Policía hizo allanamientos a viviendas ubicadas entre las calles Horacio García Lagos y José Martirene. Según informó el Ministerio del Interior, durante el procedimiento y al ingresar a una casa, según argumentaron los policías, un adolescente de 16 años los apuntó con un arma de fuego.

“Ante esta situación, un efectivo efectuó disparos con su arma de reglamento. El adolescente de 16 años fue trasladado de inmediato por personal policial a la Policlínica de Capitán Tula, donde posteriormente se constató su fallecimiento”, señaló en el comunicado el ministerio.

También se informó que se incautó el arma del adolescente, que era “Glock 19 con numeración limada y modificada, con cargador extendido y dos armas más en la misma vivienda”.

Además, en el marco del operativo, se detuvo a dos personas y se incautaron en total cinco armas, cinco cargadores y droga.

“Lo mataron como a un perro”

El padre del adolescente habló con Telenoche y dijo que la policía mató a su hijo como “un perro”. Según contó, sintió los tiros de la Policía, que fueron “cinco tiros más o menos”, y el grito de su hijo.

“Después me dicen que había un compañero de ellos herido y cuando miro por la ventana veo que lo cargan y lo tiran para una camioneta muerto”, contó.

También dijo que su hijo salió corriendo por el patio porque se “asustó” y que tenía un arma porque “el gurí tenía problemas y lo querían matar [...]. No levantó el arma ni nada. Lo acribillan, más de cinco tiros le tiran a un gurisito de 16 años”, afirmó.