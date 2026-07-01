El juicio contra Sebastián Marset comenzará en enero del año que viene

Traslado de Sebastián Marset por parte de efectivos de la Policia Boliviana y la DEA, en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz, Bolivia. Foto: Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, AFP

El narcotraficante uruguayo preguntó a la jueza si había leído la carta que le envió, en la que denunció extorsión por parte de los agentes de la DEA.

El Tribunal de Distrito Este de Virginia fijó este miércoles la fecha para el inicio del juicio contra el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que será el 11 de enero de 2027.

Según informó Búsqueda, durante la audiencia el equipo de fiscales solicitó que la instancia judicial se desarrollara en marzo por tratarse de un caso complejo, en el que además deberán coordinar la emisión de visas de múltiples testigos para que concurran a declarar. Sin embargo, la jueza Rossie Alston Jr. rechazó el pedido de la fiscalía.

Marset fue consultado si estaba satisfecho con su defensa y si quería hacer alguna consulta previo al juicio. El narcotraficante uruguayo le preguntó a la jueza si había leído la carta que le envió, en la que denunciaba la “inacción” de sus abogados y haber sido extorsionado por parte de agentes de la DEA. Alston respondió que no la leyó porque no correspondía.

Los fiscales presentaron una nueva acusación contra Marset que incluyó tres nuevos cargos respecto de la que se había presentado inicialmente en marzo de 2024. Además del delito de conspiración para lavar dinero, se agregaron los de “conspiración narcoterrorista”, “conspiración para poseer cocaína con intención de distribuirla a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos” y lavado de dinero, informó el lunes Búsqueda.