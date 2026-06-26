 Saltar a contenido
Justicia Crimen organizado
la diaria Justicia
Ingresar Suscribite
Justicia Crimen organizado
Sebastián Marset tras ser detenido, el 13 de marzo, en Bolivia.

Sebastián Marset tras ser detenido, el 13 de marzo, en Bolivia.

Sebastián Marset cambió de abogados en Estados Unidos y denunció extorsiones de la DEA

El narcotraficante uruguayo manifestó en una carta que decidió hacer el cambio de su defensa por “inacción”.

- 1 minuto de lectura

Nuestro periodismo depende de vos
Suscribite por $245/mes

Si ya tenés una cuenta Ingresá

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset resolvió cambiar su equipo de abogados en Estados Unidos y descartó el acuerdo de culpabilidad propuesto por el fiscal, Anthony T Aminoff, previo a la audiencia del 1° de julio.

Los abogados Gene Rossi, Michael Padula y Rodrigo da Silva fueron sustituidos por Robert Feitel, Sandi S Rhee y Joseph Douglas King. El cambio se debió a la “inacción” de su defensa, según dijo Marset en una carta que fue incorporada a la investigación, según informó Búsqueda.

En una carta escrita a mano y enviada a la jueza Rossie Alston Jr, Marset sostuvo que cuando llegó a Estados Unidos solicitó un abogado, pero fue interrogado “sin representación legal, en directa violación de sus derechos”. Según dijo, adulteraron su declaración y recibió amenazas.

Además, el narcotraficante uruguayo sostuvo que dos agentes de la DEA intentaron extorsionarlo al pedirle que les otorgara acceso a su billetera de criptomonedas, “valuada en unos 4 millones de USDT”. “Este intento de extorsión está documentado: Los agentes subsecuentemente contactaron a mi madre [...] solicitándole fotos de una libreta conteniendo las llaves de acceso. Estos mensajes fueron preservados y constituyen evidencia escrita de la conducta extorsiva”, señaló Marset.

Marset sostuvo que informó de la extorsión al fiscal, pero este no tomó ninguna medida, y pidió que los dos agentes no se encarguen de sus traslados porque implica un riesgo para su “seguridad e integridad”. Asimismo, Marset negó ser “culpable de los cargos” de los que se le acusa y estar “preparado para probarlo”.

Temas del artículo