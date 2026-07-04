Femicidio en Durazno: una mujer de 42 años fue asesinada en Ciudad del Carmen

La pareja de la víctima, un hombre de 41 años, fue detenido por la Policía; se trata del quinto homicidio por violencia basada en género en un mes.

Una mujer de 42 años fue asesinada por su pareja, un hombre de 41 años, durante la mañana de este sábado en la localidad de Ciudad del Carmen, en el departamento de Durazno. Según informó Subrayado, el femicidio ocurrió cerca de las 6.20. El hombre, que utilizó un arma blanca para cometer el crimen, se dio a la fuga y fue detenido horas después a unos seis kilométros del lugar.

Desde el Ministerio del Interior informaron a través de un comunicado que no había denuncias previas por violencia doméstica, según informó el citado medio. La víctima se encontraba “cuidando tres niñas de 8, 11 y 12 años, estando en el lugar, además, su hijo de 13 años”.

El caso está siendo investigado por la Jefatura de Policía de Durazno y la Fiscalía General de la Nación. En el comunicado del Ministerio del Interior se señala que se están realizando “las coordinaciones interinstitucionales necesarias para abordar y contener la situación de las niñas y el adolescente hijo de la pareja, así como el trabajo con la comunidad”.

Se trata del quinto femicidio en el transcurso de un mes. El primero tuvo lugar en la noche del miércoles 3 de junio, cuando una joven de 19 años fue asesinada en Ciudad del Plata, San José, por un hombre de 21 años que vivía en el mismo barrio que la víctima.

Nueve días después, el viernes 12 de junio, una mujer de 40 años fue asesinada por su pareja, un hombre de 46 años, que luego se suicidó, en un establecimiento ubicado en la zona rural de Puntas de Quebracho, en el departamento de Cerro Largo.

El domingo 21 de junio, un hombre de 37 años asesinó a su pareja, una mujer de 44 años que estaba denunciada como ausente desde el jueves 18 de junio en la zona de Tres Ombúes, Montevideo.

El cuarto caso ocurrió el pasado lunes, cuando una mujer de 66 años fue asesinada a golpes en su casa, ubicada en el barrio Aguada, en Montevideo. Por este último caso fue detenido un hombre de 65 años, pareja de la víctima.