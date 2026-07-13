Un hombre amenazó a Carlos Negro a través del 911; el Ministerio del Interior informó que se trató de una broma

El hombre de 30 años llamó desde su celular y fue detenido en su casa en Barros Blancos por la Policía.

El sábado, un hombre llamó al 911 y amenazó de muerte al ministro del Interior, Carlos Negro. Llamó desde su celular, desde su casa en Barros Blancos, en Canelones. El Ministerio del Interior informó que se trató de una broma de mal gusto, consignó Subrayado.

El hombre de 30 años fue detenido este domingo por la Policía, tras un allanamiento, y comparecerá ante la Fiscalía Letrada Departamental de Pando de tercer turno, a cargo de Gabriela Yanieri. El Ministerio del Interior informó que el hombre no tiene antecedentes policiales.

En el proyecto de Rendición de Cuentas de 2025 se incluyeron cambios a la normativa (Ley 19.889) que establece las multas en caso de llamadas y se añadió que “el Poder Ejecutivo reglamentará el procedimiento para la constatación de las infracciones, la determinación de responsabilidades y la graduación de las sanciones”. Además, se estableció que, “a tales efectos, el Ministerio del Interior podrá requerir a los operadores de los servicios de comunicación la información relativa a la titularidad de las líneas telefónicas”. Por último, se dispuso que lo producido por las multas “se destinará a un fondo de inversiones para la mejora del servicio de Emergencia 911”.