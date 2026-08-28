Conexión Ganadera: la Policía informó desconexión de tobillera de Daniela Cabral en el apartamento de Punta del Este

El Ministerio del Interior envió un informe al juzgado de Crimen Organizado de 2º turno, a cargo de la jueza Diovanet Olivera, para informar sobre una interrupción en la señal que evidencia que la socia de Conexión Ganadera, Daniela Cabral, se encuentra en el apartamento del edificio Imperiale, en Punta del Este, donde cumple prisión domiciliaria, según informaron a la diaria fuentes judiciales.

Según el oficio al que accedió la diaria, el pasado 7 de mayo la tobillera de Cabral dejó de enviar la señal sobre las 21.34 y volvió a enviarla al rastreador sobre las 22.15. El informe explica que no hay registros de dónde estuvo en ese lapso.

Fuentes allegadas al caso señalaron que no es habitual que en agosto –el oficio está fechado el 19– se informe de un incidente ocurrido en mayo, por lo que se pedirá información sobre ese punto. En casos de incumplimiento, la Justicia puede pedir un informe para ampliar la información sobre el funcionamiento del aparato y a su vez conocer la versión que Cabral tenga sobre el incidente.