Jefe de Policía de Montevideo: “El mayor impacto lo queremos generar en los barrios, sin distinción”

El Ministerio del Interior presentó este miércoles la estrategia de la Jefatura de Policía de Montevideo, en el marco del Plan Nacional de Seguridad. Según explicó en una rueda de prensa el jefe de Policía, Alfredo Clavijo, los principales objetivos son mejorar la respuesta de la emergencia, fortalecer la prevención y mejorar la atención al público en las comisarías.

Clavijo señaló que en estos primeros 60 días al frente de la Jefatura de Policía de Montevideo se hicieron cambios para concretar la reorganización de la jefatura para “bajar a tierra” el plan nacional de seguridad pública. Detalló que de las 29 comisarías que hay en Montevideo, contando las 25 territoriales y las cuatro especializadas, en 13 hubo cambio de jefes.

“Para nosotros es muy importante que la prevención se aumente en gran nivel, porque eso va a traer mayor incremento de la confianza ciudadana y la baja en los delitos”, señaló Clavijo. Agregó que en la reunión que este miércoles mantuvieron con el comando ampliado de la Jefatura de Policía de Montevideo se mostró un cronograma de trabajo a nueve meses.

“Hay algunas transformaciones que se van a estar viendo y otras que se van a estar aplicando con base en los recursos que van llegando y que han sido asignados a la jefatura”, agregó.

Clavijo informó que se incorporaron 100 alumnos y cadetes de la Dirección Nacional de la Educación Policial, quienes, junto con los oficiales responsables de su formación, comenzaron a hacer patrullaje en móviles y a pie en las cuatro zonas de Montevideo.

“Es un proceso de preprofesional, en el que hemos priorizado las zonas de mayor flujo de público y donde también hay comercio funcionando, por ejemplo, 18 de Julio, las zonas del viaducto, Carlos María Ramírez, Arocena, 8 de Octubre, varios lugares donde hay alta concentración de personas”, señaló.

“El mayor impacto nosotros lo queremos generar en los barrios, sin distinción, y para eso debemos fortalecer la comisaría como un eje principal en la prevención, pero principalmente en la confianza ciudadana. Debemos acercarnos a la gente en los barrios por medio de las comisarías”, afirmó.

Clavijo informó del ingreso de 70 becarios en setiembre y de otros 120 el mes que viene para fortalecer las comisarías especializadas en violencia doméstica.

Otro de los puntos destacados por el jefe de Policía de Montevideo fue la reactivación del antiguo Centro de Análisis y Monitoreo de la Ciudad Vieja. Ahora funcionará como Dirección de Análisis, Coordinación y Control Operativo, lo que permitirá controlar y distribuir el patrullaje en función de las necesidades de cada zona.

Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que ese despliegue se ampliará hasta alcanzar los 230 policías en los próximos meses y los 500 en marzo.

Negro resaltó que en la Rendición de Cuentas hay una importante incorporación de vehículos patrulleros, que va a redundar en el patrullaje y la respuesta de la Jefatura de Montevideo. “Estamos enfocados en asignar a la Jefatura mayores recursos humanos y materiales”, subrayó.

El ministro dijo que se van a recibir nuevas unidades blindadas para incorporarse a la Guardia Republicana y valoró la colaboración del Ministerio de Defensa Nacional. Además, señaló que sumado a la reparación de otras unidades blindadas se van a conformar “una flota importante para la respuesta blindada en los barrios más complejos de Montevideo”.