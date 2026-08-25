La Policía realizó 20 allanamientos en Cerro Norte tras balaceras en la zona

Operativo policial por la Noche de la Nostalgia, el 24 de agosto, en la plaza Fabini.

La Policía realizó un megaoperativo en Cerro Norte en la mañana de este martes. Se detuvieron a cuatro personas y se incautaron múltiples armas y dinero, informó Subrayado y confirmó la diaria con fuentes del Ministerio del Interior.

El operativo, que fue realizado tras registrarse múltiples disparos de bala durante las noches anteriores en la zona, implicó la realización de 20 allanamientos en distintas fincas de la zona. Se incautaron, al menos, seis rifles y múltiples pistolas, según supo la diaria.

En el barrio operan dos bandas de un lado y del otro de la calle Vizcaya, que son Los Colorados y Los Suárez. El primer grupo familiar es liderado por Axel Mattos, que fue imputado por realizar tiroteos en el barrio y se encuentra cumpliendo su pena con prisión domiciliaria total. El segundo es liderado por Luis Betito Suárez, que fue detenido y se encuentra en un régimen de máxima seguridad.

El procedimiento implicó la participación del Área de Investigaciones de la Zona Operacional IV y de la Brigada Antidrogas de Montevideo, y en el operativo hubo presencia de helicópteros de la Policía, la Guardia Republicana, la Dirección General de Operaciones Especiales, la Unidad de Apoyo Táctico Especial de Montevideo y el Programa de Alta Dedicación Operativa, informó Telemundo.