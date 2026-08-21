Tatiana Marset fue enviada a prisión domiciliaria nocturna en Bolivia

Tatiana Marset, la hermana del narcotraficante uruguayo, fue enviada a prisión domiciliaria nocturna tras estar cinco meses cumpliendo prisión preventiva en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz. Si bien la orden judicial había sido decretada hace un mes, hubo dificultades para establecer las condiciones en las que cumpliría la prisión domiciliaria, con guardia policial, por lo que la medida se hizo efectiva en la noche del miércoles.

Marset, de 22 años, fijó residencia en la casa de una de sus abogadas en Santa Cruz y retomará sus estudios de Derecho. Fue detenida en el operativo organizado por la DEA el 13 de marzo, junto a su hermano. La Justicia boliviana la investiga como presunta autora de un delito de asociación para delinquir, tráfico y porte ilegal de armas. La fiscalía plantea que Tatiana formaba parte de la organización criminal, mientras que la defensa de Marset sostiene que estaba de visita en la casa de su hermano.

Durante los meses de reclusión, Tatiana Marset debió ser tratada por un cuadro de pancreatitis. En una conferencia de prensa celebrada el jueves, Marset dijo que todavía se encuentra en estado delicado de salud. Su abogada, Mónica Terrazos, dijo que Marset “se quedará en Bolivia para demostrar su inocencia y limpiar su nombre”.

Además, señaló en declaraciones reproducidas por el diario boliviano El Deber, que buscarán el sobreseimiento de la investigación porque no hay elementos para demostrar en un juicio que ella formaba parte de la organización de su hermano. “Tatiana Marset va a estar presente en todos los llamados que el Ministerio Público y el juzgado soliciten”, afirmó la abogada.