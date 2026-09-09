Conexión Ganadera: damnificados piden revisar domiciliaria de Cabral, tras pérdida de señal de tobillera

Los abogados de damnificados de Conexión Ganadera Juan Pablo Decia e Ignacio Durán presentaron un escrito pidiendo a la jueza especializada en Crimen Organizado de segundo turno, Diovanet Olivera, una audiencia para revisar la prisión domiciliaria de Daniela Cabral, quien permanece desde julio de 2025 en el edificio Imperiale de Punta del Este.

La audiencia se pide luego de que la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama) informara que el 6 de mayo la tobillera de Cabral dejó de enviar la señal sobre las 21.34 y volvió a enviarla al rastreador sobre las 22.15.

Los abogados señalan que el alejamiento implica un incumplimiento a lo que estaba planteado cuando se dispuso la medida cautelar y resaltaron que la Dinama “reconoció recién el 02 de setiembre de 2026, y solo a requerimiento expreso de la sede, un episodio ocurrido el 06 de mayo de 2026, lo que evidencia la necesidad de que el control judicial no quede circunscripto a lo que el organismo decide reportar espontáneamente”.

“El incumplimiento acreditado, sumado a la falta de información completa sobre el período mayo-setiembre de 2026, justifica que la sede convoque a audiencia para que las partes se expidan sobre la suficiencia de la medida vigente respecto de Daniela Cabral y, en su caso, se disponga su sustitución por una de mayor intensidad”, señalaron los abogados en el escrito presentado.

Tras recibir el informe con el incidente, la jueza Diovanet Olivera pidió una ampliación de la información a la Dinama, que fue respondida a principios de setiembre, en el que consultaban la existencia de otras fallas y si la Policía había ido al apartamento a verificar los equipos.

En ese documento la Dinama señaló que el corte en la comunicación con el dispositivo, ocurrido el 6 de mayo, fue el único incidente desde que Cabral cumple prisión domiciliaria. Además, señalaron que constataron que el dispositivo funcionaba mal y fue cambiado. El informe explica que en ese lapso no tienen información sobre la ubicación de Cabral, pero eso no significa que haya salido del domicilio, dado que la alerta se genera cuando el tracker y la tobillera se alejan entre sí a una distancia de 5 metros. En cuanto a la verificación del equipo, la Dinama informó que el 6 de mayo fueron tres policías al apartamento y verificaron los equipos sin ingresar al domicilio.

Por su parte, la defensa de Cabral, que llevan adelante los abogados Eduardo Sassón y Pablo Donnángelo, señaló a la jueza Olivera que fue Cabral quien advirtió el mal funcionamiento del dispositivo a la Dinama.

Los abogados señalaron que es “un elemento objetivo” que luego de que se le avisó a la Dinama el mal funcionamiento del sistema monitoreo, se procedió a sustituir el dispositivo por uno nuevo, “precisamente en atención a los defectos técnicos que el equipo venía presentando”, por lo que destacan que el episodio no es imputable a la conducta de Cabral, quien ante el mal funcionamiento del dispositivo “procedió de manera diligente” a avisar a la Dinama.

La defensa de Cabral señaló que el episodio “evidencia la permanente disposición y los esfuerzos realizados” por Cabral para colaborar con las autoridades de la Dinama y “asegurar el correcto funcionamiento del dispositivo electrónico”.